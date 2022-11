Adottata a 3 anni da una famiglia di origine padovana, Geneme Tonini è una cantante, ballerina e attrice che in poco tempo ha conquistato il pubblico. Il suo successo è esploso grazie alla parte di protagonista nella serie televisiva Nudes incentrata sulla piaga sociale del revenge porn.

Scopriamo qualcosa in più sulla giovane donna, dalla vita privata agli esordi nel mondo dello spettacolo.

Chi è Geneme Tonini, dall’adozione al debutto in televisione

La giovane attrice di origini etiopi, è stata adottata da una famiglia italiana quando era piccola. Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza in Veneto dove ha iniziato fin da piccola a coltivare la passione per varie forme d’arte: dalla danza classica e moderna, al pianoforte fino alla recitazione. É stato proprio l’amore per la recitazione che l’ha portata a trasferirsi a Roma per perfezionare i suoi studi.

Non sempre i sogni si realizzano ma Geneme ci è sicuramente riuscita! Laura Lucchetti, nota regista italiana, ha scoperto la giovane attrice a l’ha voluta come protagonista nella serie “Nudes” nel ruolo di Marta Mwangi.

Le parole di Geneme:

“Ho partecipato a una normale selezione come comparsa e sono stata scelta grazie al casting director Federico Mutti che ha insistito insieme anche alla regista Laura Lucchetti per farmi avere un ruolo da coprotagonista”.

La serie televisiva ha riscosso un enorme successo e la giovane attrice ha potuto esordire sul piccolo schermo dando il via ad una recente ma già acclamata carriera. La sua bellezza etnica e il suo sguardo intenso non sono passati inosservati, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice.

Ecco cosa abbiamo scoperto sulla vita privata di Geneme

Attiva sui social ma molto riservata nel rivelare dettagli sulla sua vita privata e sentimentale. É innamorata? Purtroppo non sappiamo ancora rispondere. Per ora l’attrice non ha ancora rivelato se sia single o fidanzata, ma di una cosa siamo certi, la sua performance nelle vesti Marta Mwangi ha conquistato tutti gli Italiani.