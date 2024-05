Geolier, il talentuoso rapper napoletano, è pronto a stupire ancora una volta i suoi fan con il lancio del suo ultimo singolo, El Pibe De Oro. Il teaser rilasciato su Instagram ha già generato un’enorme attesa per il brano completo, che sarà disponibile a partire dal 10 maggio. Prodotto con maestria da Poison Beatz, questo street banger promette di catturare l’attenzione di tutti gli amanti della musica hip-hop.

Questo nuovo singolo segna il terzo rilascio di Geolier nel corso del 2024, un anno che lo vede emergere come una delle figure di spicco della scena musicale italiana. Dopo il successo ottenuto con “I P’ Me, Tu P’ Te” al Festival di Sanremo, certificato triplo platino, e la collaborazione di successo con Ultimo in “L’ultima poesia”, Geolier è pronto a consolidare ulteriormente la sua posizione nelle classifiche musicali.

Il titolo stesso del brano, “El Pibe De Oro”, evoca immediatamente l’iconica figura di Maradona, amato e venerato dai napoletani. Un omaggio al leggendario calciatore e allo stadio che porta il suo nome, simbolo delle gesta che ha compiuto nella città partenopea. Il singolo farà parte delle tre imperdibili date che Geolier ha programmato per il 21, 22 e 23 giugno presso lo stadio Maradona, promettendo un’esperienza unica e emozionante per tutti i presenti.

Geolier in tour: le date

Inizia a giugno il suo tour a Messina per poi fermarsi proprio allo Stadio Diego Armando Maradona con tre date sold out.