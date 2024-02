Geolier ha quattro fratelli: ecco chi sono

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I p' me, tu p' te, Geolier è diventato un idolo. Qualcuno non apprezza la sua musica, ma nessuno può dire parole negative sulla sua educazione. Vediamo chi sono i fratelli di Emanuele Palumbo.

Geolier: chi sono i fratelli del rapper di I p' me, tu p' te?

Classe 2000, Emanuele Palumbo in arte Geolier è nato a Napoli, da mamma Raffaella Carrano e da papà Vincenzo. Il rapper, che grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I p' me, tu p' te è diventato famoso in tutta Italia, ha quattro fratelli: Gaetano, Ciro, Salvatore e Antonio.

I Palumbo hanno sempre vissuto nella periferia nord di Napoli, nel Rione Gescal, a Miano. Nonostante il successo - Geolier è diventato una star nella sua città nel 2018, grazie al singolo P Secondigliano - nessun membro della famiglia ha mai pensato di lasciare il quartiere. Emanuele tiene moltissimo alle sue origini ed è orgoglioso della sua gente. L'affetto, come hanno dimostrato i napoletani al suo ritorno dal Festival di Sanremo, è reciproco.

Dei quattro fratelli, Geolier ha lavorato soltanto con Gaetano, classe 1981. Nel mese di novembre del 2019, hanno fondato due società: la Golden boys srl per gestire l’attività canora e gli spettacoli del rapper e la Palumbo Immobiliare srl per gestire due proprietà (una a Napoli e l'altra ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo). Ad oggi, anche se Emanuele è proprietario delle società per l'85%, il fratello continua ad essere amministratore unico.

Geolier: uno dei quattro fratelli è in carcere

Uno dei fratelli di Geolier, come rivelato dallo stesso rapper durante un'intervista a Esse Magazine del 2023, è in carcere. Emanuele non ha fatto il suo nome, ma ci sentiamo di escludere Gaetano. L'artista di I p' me, tu p' te ha dichiarato:

Sta mio fratello in carcere, che era proprio la spalla, sempre con me. Sta in carcere per niente, perché a Napoli se hai una situazione familiare difficile, che tu l’hai fatto o non l’hai fatto, comunque la paghi. Mio fratello mi ha mandato un audio dal carcere, quella videochiamata che si può fare una volta al mese, e mi ha detto: ‘Manuè, ti amo. Io sto con te’. Ma lui sta male e io sto male, la mia famiglia sta male. Le persone qua soffrono.

Nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Geolier non ha parlato del fratello in carcere. Non conosciamo neanche il motivo per cui è stato arrestato. Sappiamo, però, che la famiglia Palumbo non ha mai frequentato "brutta gente". Una vicina di casa, raggiunta da Repubblica, ha dichiarato: