Il look estroso di Geolier, perché il rapper napoletano ha sempre gli occhiali da sole?

Il rapper campano Geolier, grazie al suo talento e allo stile innovativo, è stato capace di conquistare il pubblico italiano, e non soltanto i suoi concittadini. Nonostante le sue canzoni siano in dialetto napoletano, gli amanti del rap di tutta Italia hanno imparato a memoria i testi.

L'unicità di Geolier è innegabile: non solo per il suo stile musicale ma anche nel look. Si veste in modo informale, unendo lo stile casual ad accessori più ricercati.

Ma c'è un dettaglio che non passa inosservato: il rapper napoletano non si lascia mai immortalare senza occhiali. Come mai Geolier ha sempre gli occhiali da sole? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Perché Geolier porta sempre gli occhiali da sole

Durante i suoi concerti in giro per l'Italia e anche sul palco di Sanremo, Geolier non rinuncia mai agli occhiali da sole. Una scelta che lo accomuna con altri cantanti famosi, ad esempio Dargen d'Amico (sono in pochissimi ad averlo visto senza occhiali) e il cantante indie Gazzelle.

Perché? Sicuramente si tratta di una decisione ben ragionata. Ma qual è il messaggio che vuole veicolare? Probabilmente Geolier preferisce mantenere una sorta di "mistero", e gli occhiali da sole sono il modo più pratico per farlo.

Il suo profilo Instagram è aggiornato con diverse foto, sia in casa che in occasioni formali e feste, e in tutte ha gli occhiali da vista o da sole. Ci sono alte probabilità che le lenti da sole siano graduate. Quindi, oltre ad una scelta estetica, si può celare una necessità vera e propria.

3 curiosità su Geolier

Ecco alcune informazioni poco note sul rapper napoletano che piace in tutta Italia: