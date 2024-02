Geolier porta la SSC napoli a Sanremo: tutti i dettagli sulla collaborazione

Geolier ha lanciato la sua linea per la SSC Napoli al Festival di Sanremo. Il club partenopeo ha collaborato con l'artista che sarà in gara al festival della canzone italiana e già ieri sera, mentre il rapper entrava all'Ariston, indossava una felpa firmata SSC Napoli. Scopriamo la nuova linea d'abbigliamento firmata dal giovane artista, i prezzi e dove comprare questi capi.

Geolier porta la SSC Napoli a Sanremo: collaborazione in corso

È la prima volta che la la squadra di calcio del Napoli, campione in carica dopo lo scudetto vinto nel 2023, collabora con un cantante. I partenopei hanno scelto di iniziare proprio con un figlio della loro terra e hanno optato per Geolier, che rappresenterà Napoli e la lingua napoletana al Festival di Sanremo.

Nella serata di ieri, 5 febbraio 2024, Geolier è apparso sul red carpet di Sanremo con una felpa bianca. Il dettaglio che hanno notato tutti era lo stemma della squadra SSC Napoli. Nessuno si sarebbe aspettato un Geolier in versione così sportiva e soprattutto con un capo d'abbigliamento della sua squadra del cuore.

Le perplessità e i dubbi sono svaniti oggi, quando la SSC Napoli ha annunciato una linea di magliette firmata proprio dal cantante partenopeo che segnano l'inizio della partnership tra la Napoli del calcio e la Napoli della musica.

Dove comprare le magliette SSCNxGeolier e quanto costano

Come ha annunciato la squadra di calcio partenopea sui suoi canali social, è possibile acquistare i capi d'abbigliamento firmati Geolier sul Webstore ufficiale del Club.

I capi, al momento, sono due e si tratta di due semplici T-Shirt, una bianca e una nera, che si chiamano: SSC Napoli T-Shirt Geolier. Sulle magliette sono raffigurati lo scudetto vinto nel 2023, lo stemma della squadra e la scritta SSCN. Al centro della maglia è scritto: Real P Semp. Questa frase è pronunciata in un brano di Geolier intitolato: Me vulev fa ruoss, contenuto nell'album Il coraggio dei bambini (2023).

Per quanto riguarda il prezzo delle magliette, invece, è stato fissato a 39 euro sia per la maglia bianca che per la maglia nera ed è possibile acquistarli sul sito ufficiale del Napoli. Non si sa ancora se saranno presentati altri capi d'abbigliamento (felpe, tute, cappellini ecc.) figli della collaborazione tra la SSC Napoli e Geolier.

