Geppi Cucciari e la mancata conduzione dei David di Donatello: ecco cosa è successo in Rai

Una nuova polemica in casa Rai: ecco cosa è successo tra i vertici e Geppi Cucciari e perché l'attrice non sarà alla conduzione del David di Donatello.

I David di Donatello sembrano celare un nuovo mistero in casa Rai il quale vedrebbe Geppi Cucciari alla mancata conduzione dell'evento.

Tanti i dubbi che si nascondono dietro questa decisione e non manca la risposta da parte dei diretti interessati: ecco cosa è successo.

Geppi Cucciari e la mancata conduzione dei David: cosa è successo

La serata del 3 maggio dei David di Donatello vedrà alla conduzione Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio ma, secondo alcune indiscrezioni, vi era un'altra persona designata alla conduzioni.

Voci di corridoio rivelano infatti che Geppi Cucciari fosse stata incaricata della prestigiosa premiazione, venendo sostituita all'ultimo.

Le polemiche non sono mancate, date il passato dell'attrice con i vertici Rai e della politica, come non è mancata la risposta da parte dei diretti interessati.

Perché Geppi Cucciari non condurrà i David: la risposta della Rai

La mancata presenza di Geppi Cucciari alla conduzione dei David fa così sorgere il dubbio sulla volontà dei vertici Rai di preferire altri volti a quello dell'attrice sarda e, a seguito di questa indiscrezione, non è mancata la risposta dei diretti interessati.

Giunge così una risposta direttamente da Viale Mazzini:

La Direzione Intrattenimento Prime Time smentisce tali illazioni e informa che non c'è mai stato alcun contatto da parte dell'artista relativamente a proposte di co-conduzione.

L'indiscrezione sull'assenza voluta dalla Rai di Geppi Cucciari è stata presto smentita anche dal Ministro alla Cultura Sangiuliano.

Sangiuliano risponde alla mancata presenza di Geppi Cucciari

Non è la prima volta che il ministro Sangiuliano e Geppi Cucciari sono coinvolti nelle polemiche, ricordando la battuta dell'attrice sarda durante la serata di consegna del Premio Strega.

L'indiscrezione sulla mancata presenza di Geppi Cucciari ai David era inoltre stata associata proprio al rapporto dell'attrice con Sangiuliano, spesso entrati in attrito durante gli eventi pubblici.

Non manca quindi la risposta del diretto interessato, il quale ha dichiarato:

Io contro Geppi Cucciari ai David? Fantasie, sono contro la censura.

E ancora:

Diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere e sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui si ispira.

