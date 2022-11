Gessica Notaro è attualmente al centro delle cronache rosa per una splendida notizia che riguarda la sua vita sentimentale.

L’atleta Filippo Bologni, suo attuale compagno di vita, le ha chiesto di sposarlo durante la Fieracavalli di Verona. In un momento molto emozionante, Bologni si è inginocchiato davanti al pubblico che attendeva l’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. L’atleta, in ginocchio e con tanto di anello di fidanzamento, ha proposto il matrimonio a Gessica, che ha da subito accettato.

Ma chi è Gessica Notaro? In questo articolo scopriremo tutto sull’attivista italiana, nota al pubblico non solo per il gesto romantico del suo futuro marito, ma anche per degli eventi passati molto turbolenti di cui è stata vittima.

Gessica Notaro, chi è: biografia ed esordi nel mondo dello spettacolo

Per coloro che si stanno chiedendo chi è Gessica Notaro, cercheremo di rispondere partendo dal principio, con qualche informazione biografica.

L’attivista italiana nasce a Rimini il 27 dicembre 1989, da padre originario della Calabria (scomparso a causa di un tumore) e madre originaria dell’Argentina.

La Notaro non è figlia unica, ma ha due fratelli, uno dei quali, nel 2011, purtroppo si tolse la vita.

Esordisce da giovanissima come modella. A soli diciassette anni vinse il titolo di Miss Romagna, titolo che le garantì una successiva partecipazione a Miss Italia. Nonostante l’edizione del 2007 del concorso di bellezza venne vinto da Silvia Battisti, Gessica riuscì comunque a farsi notare.

Miss Italia 2007 le aprì infatti le porte del mondo dello spettacolo: dopo aver partecipato al celebre concorso di bellezza, la Notaro entro a far parte del cast di programmi quali Ciao Darwin e Quelli che il calcio.

Non solo modella, Gessica è anche un’ottima cantante: nonostante non abbia avuto accesso al serale di Amici, nel 2011 partecipò al programma di Maria De Filippi nella categoria Canto.

Nel 2016, prima dell’aggressione, registro anche un album di cover in chiave latina.

La violenza ai danni di Gessica Notaro, sfregiata a vita dall’ex fidanzato

Prima di analizzare nel dettaglio la carriera di Gessica Notaro, bisogna però arrivare al 2017, anno in cui la modella divenne nota alle cronache per un’aggressione subita.

L’ex fidanzato della Notaro, Edson Tavares, non accettando la fine della relazione con la giovane, reagì sfregiandola con dell’acido.

A nulla servirono le preventive denunce di stalking della Notaro: Tavares aggredì Gessica proprio sotto l’abitazione della ragazza, il 10 gennaio del 2017. Un giorno che non è stato scelto a casa: si tratta infatti della data che il fratello della ragazza ha deciso di togliersi la vita nel 2011.

Tavares, in un primo tempo, provò addirittura a negare il coinvolgimento nell’aggressione e nello sfregio della ragazza. Tuttavia, venne giudicato colpevole dalla Cassazione, che lo ha condannato ad una reclusione di più di quindici anni.

Gessica Notaro, a causa dell’aggressione di Tavares, è stata costretta a subire vari interventi chirurgici. Interventi che a nulla sono serviti per salvare il suo occhio sinistro.

Carriera e attivismo

Dopo l’incidente di cui è stata vittima, Gessica Notaro ha continuato la propria carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2018 ha partecipato come concorrente al programma Ballando con le stelle. La partecipazione allo show le ha permesso di discutere sul tema della violenza sulle donne.

Oltre che nel mondo dello spettacolo, la giovane è molto impegnata come attivista. È infatti spesso protagonista di campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. Un argomento che, purtroppo, la riguarda molto da vicino a causa della violenza subita.

Il suo attivismo le ha permesso la nomina come Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Gessica Notaro, notizie sulla sua vita privata

Nonostante l’aggressione subita dall’ex fidanzato, Gessica Notaro non si è mai privata dell’amore. Ha infatti intrapreso delle relazioni abbastanza importanti dopo la violenza subita.

Nel 2018 ha frequentato Allen Esposito Linares. Conclusa questa relazione, ha avuto una storia con Marco (un giovane che non fa parte del mondo dello spettacolo) durata due anni.

Infine, a rubarle il cuore è arrivato l’atleta, e ormai futuro marito, Filippo Bologni. I due fanno coppia fissa dal 2020, dopo essersi conosciuti grazie al loro amore per i cavalli.

Gessica e Filippo si sono conosciuti proprio a Fieracavalli, quando la modella era stata scelta come testimonial dell’evento. L’amore con Filippo le ha anche permesso di tornare a cavalcare, cosa che non faceva da quando era bambina.

La Notaro ha una grandissima passione non solo per i cavalli, ma per gli animali in generale: ha conseguito il titolo di addestratrice di delfini presso il Delfinario di Rimini.

