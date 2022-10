GF Vip 7: una nuova vippona sta per entrare nella casa più spiata d’Italia. La scelta di Alfonso Signorini sembra essere ricaduta su un volto noto e molto amato dal pubblico: ecco di chi si tratta.

Il web non ha dubbi: la nuova vippona che farà a breve il suo ingresso nella casa del Gf Vip sarebbe già in quarantena preventiva. A breve, dunque, vedremo un nuovo volto tra i concorrenti di questa edizione.

Ma utilizzare il termine “volto nuovo” non è pienamente corretto: la nuova concorrente scelta da Signorini è infatti popolare e molto amata dal pubblico.

Il suo ingresso dovrebbe consentire l’istaurarsi di nuove dinamiche. Delle dinamiche di cui il programma ha bisogno dopo lo scandalo dovuto al caso che ha coinvolto Marco Bellavia.

Per rimpiazzare i concorrenti eliminati coinvolti nella triste vicenda, tra cui l’amatissima Ginevra Lamborghini, Alfonso avrebbe optato per Teresa Langella.

Nuova concorrente al GF Vip 7: un dettaglio conferma la scelta di Alfonso Signorini

La scelta della nuova concorrente del GF Vip 7 non è stata ancora ufficializzata. Eppure, in molti sono pienamente convinti del fatto che Alfonso Signorini abbia optato proprio per Teresa Langella.

In effetti, ai fan dell’ex tronista di Uomini e Donne non è affatto sfuggito un particolare che lascerebbe presagire l’ingresso di Teresa nella casa.

Qualche giorno fai, infatti, la Langella ha pubblicato delle Instagram Stories sul proprio profilo ufficiale per aggiornare i suoi followers di un imminente viaggio.

Un viaggio verso la capitale, anche se Teresa Langella non ha ancora fatto sapere la motivazione del suo viaggio verso Roma.

Il web non sembra però avere dubbi: la concorrente si starebbe recando nella capitale proprio per iniziare la sua quarantena preventiva. Una volta terminata, sarà pronta per iniziare la propria avventura nella casa del GF.

Tra l’altro, il nome della Langella come possibile concorrente della nuova edizione del Grande Fratello era stato fatto già mesi fa. Prima dell’inizio del programma, l’ex tentatrice di Temptation Island era stata indicata come possibile concorrente. Una notizia che sembra confermare l’imminente ingresso della giovane nella casa.

Teresa Langella: chi è la nuova vippona che a breve entrerà nella casa

La scelta di Alfonso Signorini non è affatto casuale: Teresa Langella è un personaggio molto amato dal pubblico. Il suo ingresso nella casa del GF Vip 7 potrebbe quindi apportare dei risvolti positivi all’attuale edizione del programma, che si è macchiata dello scandalo ai danni di Marco Bellavia.

Per coloro che si stanno chiedendo chi è Teresa Langella, ecco alcune informazioni sulla nuova vippona che potrebbe fare il suo ingresso nella casa tra poche ore.

Teresa è nata il 31 gennaio 1992 a Napoli. Ha fatto il proprio ingresso nel mondo dello spettacolo italiano grazie alla già citata trasmissione Uomini e Donne. A soli diciotto anni, infatti, la ragazza ha partecipato all’edizione del 2010 del programma.

Inizialmente approdata a U&D come corteggiatrice di Leonardo Greco, venne poi scelta qualche anno dopo come tronista. Sul trono di U&D conobbe Andrea Del Corso. L’ex tronista, a fine programma, scelse Angelini, con il quale iniziò una relazione che dura ancora oggi.

In realtà, dopo la scelta, Del Corso aveva rifiutato Teresa, perché insicuro dei propri sentimenti nei confronti della giovane. Andrea non era inoltre sicuro di volersi impegnare in una relazione seria.

I due si sono poi incontrati nuovamente a distanza di qualche mese ed hanno deciso di ricominciare una storia, che ad oggi dura da più di tre anni.

Oltre all’esperienza a Uomini e Donne, la futura vippona vanta presenze anche ad altri show Mediaset. Nel 2018, ad esempio, ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island come tentatrice.

Ad oggi, Teresa Langella è speaker radiofonica per Radio 105 ed ha anche avviato una carriera nel mondo della musica. La giovane ha sempre sognato di sfondare come cantante neomelodica ed è molto famosa nel napoletano.

Uno sei sui singoli più noti è la hit estiva Ibiza&Formentera, realizzata in featuring con il gruppo La Nuova Escuela.

Altri ingressi previsti al GF Vip 7: sei nuovi concorrenti in arrivo

Ma la scelta di Alfonso Signorini, che sembra voler puntare su Teresa Langella come nuova vippona, non è di certo l’unica scelta che il conduttore ha dovuto affrontare.

La casa del GF Vip 7 vedrà infatti a breve nuovi ingressi. Secondo le indiscrezioni, sarebbero in tutti sei i nuovi concorrenti che a breve vedremo dentro la casa.

Oltre a Teresa Langella, alcuni siti come Dagospia hanno fatto ipotesi sui possibili nuovi ingressi nella casa. Dall’ex di Antonino Spinalbese Helena Prestes ad Umberto Smaila, i nomi dei possibili nuovi vipponi sono davvero tantissimi.

E c’è chi ipotizza anche un grande ritorno: quello di Dayane Mello, ex protagonista della quinta edizione del programma. Ma si tratta di nomi non ancora confermati in via ufficiale. Dovremo attendere ancora qualche ora per conoscere i nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia.