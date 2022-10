La casa del Grande Fratello Vip è in subbuglio dopo che Marco Bellavia se n’è andato, per motivi legati alla sua salute mentale. Scopriamo insieme qualcosa di più a riguardo.

Siamo ormai arrivati alla quinta puntata del Grande Fratello Vip, il famoso reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. La settima edizione è iniziata già da due settimane, con due puntate a settimana il lunedì e il giovedì.

Secondo la programmazione originaria questa sera avremmo dovuto scoprire chi sarebbe stato il primo a dover abbandonare la casa, ma sabato 1 ottobre è successo qualcosa che ha cambiato tutto: uno dei concorrenti finiti in nomination, Marco Bellavia, ha deciso di lasciare il programma e il televoto è stato annullato.

Vediamo quali sono state le motivazioni di questo gesto e quali potrebbero essere le conseguenze per chi è rimasto nella casa.

La malattia di Marco Bellavia: cosa è successo?

Marco Bellavia è noto per avere condotto Bim Bum Bam in passato, ma sappiamo anche un altro aspetto della sua vita, che riguarda un argomento molto delicato: la sua salute mentale. Infatti lui stesso ha parlato del suo “dolore mentale” raccontando della sua sofferenza a causa di ansia e attacchi di panico.

Nessuno, però, si sarebbe aspettato una decisione così drastica, anche se da un certo punto di vista si possono fare congetture su cosa può essere successo. Infatti il mental coach potrebbe essere stato vittima di bullismo all’interno della casa, che lo hanno portato ad avere diverse crisi di pianto durante gli ultimi giorni prima dell’abbandono definitivo.

Questo sarebbe derivato dal comportamento di altri concorrenti, che l’avrebbero escluso dal gruppo invece di aiutarlo, considerata la sua fragilità. D’altro canto gira anche la voce che sia stata la produzione a decidere che sarebbe dovuto tornare a casa, date le sue condizioni di salute mentale incompatibili con un programma così intenso come il Grande Fratello Vip.

Leggi anche: Ginevra Lamborghi chiede scusa dopo l'uscita di Bellavia

"Vergogna": l'ex moglie contro i concorrenti del Grande Fratello Vip

Il popolo del web, però, si è subito scatenato contro gli altri concorrenti non appena ha appreso la notizia che Marco Bellavia avrebbe preso la decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Tra tutte le voci spicca in particolare quella dell’ex moglie Elena Travaglia che commenta quanto sia stato vergognoso il comportamento dei concorrenti che non l’hanno aiutato, considerato che “Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte”.

L’unica a sostenerlo sarebbe stata Antonella Fiordelisi, mentre tutti gli altri, come ad esempio Ginevra Lamborghini, mostrano grande preoccupazione per le decisioni che potrebbero essere prese nella puntata di stasera. In particolare Elenoire Ferruzzi ha commentato “ci subiremo tutta la tiritera”, seguita da Sara Manfuso con: “Prepariamoci per domani. Buoni e cattivi”.