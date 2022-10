Il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua 7° edizione, sta sconvolgendo i telespettatori. L'abbandono di Marco Bellavia, bullizzato per via della sua malattia, ha causato la squalifica di due personaggi chiave del programma: Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Poco dopo la notizia di un’altra gieffina che ha deciso di andare via, Sara Manfuso, attiva sui Social contro la violenza sulle donne e la disparità di genere.

Nelle ultime ora stanno circolando voci di altre due squalifiche inaspettate. Non hanno nulla a che fare con il caso Bellavia; uno dei concorrenti a rischio eliminazione ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto assolutamente dire, mentre l’altro ha infranto il regolamento.

Scopriamo chi sono e cosa succederà nella prossima puntata del GF condotta da Alfonso Signorini.

Chi sono gli altri due concorrenti che rischiano la squalifica e perché

Le polemiche sulla 7° edizione del GF non si placano. Anzi. Dopo la fuga degli sponsor e la denuncia del Codacons per il trattamento subito da Marco Bellavia, sono in arrivo nuovi guai.

Una squalifica potrebbe essere dietro l'angolo: stavolta parliamo di Charlie Gnocchi, fratello di Jerry Gnocchi e conduttore radiofonico di successo. Secondo alcuni video che stanno circolando sul web, sembra che Charlie abbia bestemmiato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Una condotta che in passato è costata l'eliminazione di altri concorrenti, senza margini di ripensamento.

La condotta è ancora da accertare perché secondo alcuni non ci sarebbe alcuna bestemmia. I video saranno analizzati con attenzione e solo allora Alfonso Signorini potrà prendere una decisione.

Un altro concorrente avrebbe infranto il regolamento, parliamo di Wilma Goich

Bestemmiare è un comportamento che non è mai stato tollerato all’interno del GF ma non è l'unico: i concorrenti prima di entrare nella casa più spiata d'Italia devono leggere e accettare un regolamento molto rigido. Ad esempio è vietato concordare strategie sulle nomination e quindi "falsare" la spontaneità delle dichiarazioni dei concorrenti nel confessionale. A infrangere questa regola è stata Wilma Goich, “beccata” a invitare altri concorrenti a pianificare le votazioni:

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì, accordiamoci anche per equilibrare.“

Inoltre avrebbe coperto il microfono nel tentativo di non essere ascoltata dagli autori, altra condotta vietata dal regolamento. L’ex cantante dei Vianella potrebbe essere ammonita o addirittura squalificata.