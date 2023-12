Chi è Ghali: vita privata e carriera del rapper milanese, dagli esordi al successo

Molti conoscono Ghali per le sue canzoni di successo, spesso in cima alle classifiche degli ascolti e passate in radio. Si conferma infatti come uno dei volti più noti nel mondo della musica, apprezzato da un pubblico composito.

Ecco tutte le informazioni sul rapper di origine tunisina: carriera, vita privata e le curiosità che non ci si aspetta!

Il successo e la vita privata di Ghali

Il rapper italiano Ghali Amdouni nasce a Milano nel 1993, e trascorre buona parte della sua infanzia nel quartiere di Baggio.

Inizia da giovanissimo a dedicarsi al mondo della musica: comincia a registrare le prime canzoni nella sua cameretta, avvicinandosi al mondo dell'hip hop con il nome d'arte Fobia, che muta poi in Ghali Foh.

Nel 2011 fonda la sua band, i Troupe D’Elite, di cui fa parte anche Ernia. In questo periodo si fa notare da alcuni dei più grandi esponenti della scena, da Fedez a Gué Pequeno; quest'ultimo lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba. Con Fedez ha invece collaborato in occasione del tour: era proprio Ghali che apriva i concerti del rapper.

Dal 2014 al 2016 pubblica una serie di singoli accompagnati da videoclip sul proprio canale YouTube, grazie ai quali ottiene popolarità: inizia la sua carriera da solista, e fonda la propria etichetta discografica Sto Records.

Nello stesso anno pubblica il suo primo grande successo, Ninna nanna.

Da qui ha inizio la popolarità dell'artista nel panorama mainstream: pubblica il singolo Cara Italia, utilizzato anche in un noto spot televisivo, e in grado di trascinare al successo l'album DNA.

Tra ottobre e novembre 2018 si è svolto il Ghali in tour, in in cui l'artista si è esibito nei principali palazzetti italiani. Tra questi il Mediolanum Forum di Assago e il PalaLottomatica di Roma. Tra il 2019 e il 2021 Ghali ha proseguito con la pubblicazione di singoli inediti, tra cui Good Times.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Ghali è un sostenitore della community LGBT. Anche se mai confermata, dal 2019 Ghali aveva iniziato una relazione con la top model Mariacarla Boscono: i due avevano iniziato a farsi vedere insieme.

La presunta relazione mai confermata sarebbe durata fino al 2020.

Ora la fidanzata del rapper è Camilla Venturini, presentata dall'artista milanese nel 2021 in occasione di un evento Givenchy a Parigi. Camilla Venturini, con la sorella Giulia, ha fondato il marchio di moda Medea.

La partecipazione a Sanremo

Ghali è tra i Big che in gara alla 74esima edizione di Sanremo, presentata dal conduttore e direttore artistico Amadeus.

Non è la prima volta che il rapper milanese calca il palco dell'Ariston: aveva partecipato come ospite nell'edizione 2020, sorprendendo il pubblico per la sua entrata in scena.

Sembrava infatti che Ghali fosse caduto dalle famose scale del teatro sanremese, mentre in realtà faceva tutto parte dell'esibizione del cantante: si trattava infatti di una controfigura.

4 curiosità su Ghali

Ecco qualche notizia insolita sul rapper: