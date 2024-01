Chi è la fidanzata di Ghali? Ecco tutto quello che non sai su Camilla Venturini

Nato il 21 maggio 1993 a Milano, Ghali è uno dei nomi più importanti della musica rap italiana. Nonostante abbia trascorso la sua infanzia nel quartiere milanese di Baggio, le sue origini sono tunisine.

Con gli innumerevoli successi guadagnati nel corso della sua già affermata carriera si è guadagnato un posto alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Tuttavia, nonostante la sua fama, ha sempre mantenuto grande riserbo e privacy sulla sua vita famigliare e privata. Chi è la fidanzata di Ghali? Scopriamolo insieme.

Chi è la fidanzata di Ghali? Vita privata e carriera della nuova fiamma del cantante

Il nuovo amore del rapper italiano sembrerebbe essere Camilla Venturini. Di origini bresciane, Camilla collabora con la sorella gemella Giulia alla creazione di accessori e borse del loro brand, Medea.

Il nome del brand, come dichiarato dalla stessa Camilla Venturini, prende ispirazione dal film di Pierpaolo Pasolini, Medea, da sempre fonte di illuminazione delle due sorelle.

Secondo alcune fonti, ancora prima di conoscersi, Camilla e Ghali, insieme alla sorella Giulia, avevano collaborato. I due, infatti, sono accomunati dalla grande passione per la moda e per gli accessori ricercati.

Sarebbe proprio questo il contesto in cui si sono per la prima volta mostrati al pubblico. In particolare, la coppia si è presentata alla sfilata di moda di Givenchy durante la Paris Fashion Week per osservare in prima fila i capi d'alta moda dell'azienda francese.

La fine della storia precedente con Mariacarla Boscono

Prima dell'inizio della sua storia d'amore con Camilla Venturini, Ghali ha avuto un'importante relazione anche con Mariacarla Boscono, modella e attrice italiana.

Anche Mariacarla Boscono è ben inserita nel mondo della moda, prendendo parte come modella a diverse sfilate di Dolce & Gabbana, Versace, Cavalli, Armani, Chanel e Marc Jacobs.

Insieme a Eva Riccobono e Bianca Balti è una delle 3 supermodelle italiane ad avere riconoscimento anche a livello internazionale, diventando una delle modelle più pagate al mondo.

La relazione che Ghali ha tenuto con lei dal 2019 è stata caratterizzata da una grande differenza d'età: il rapper aveva infatti 26 anni e lei 39, con un figlio. Nonostante questo, però, si sono amati alla follia.

Tuttavia, la loro relazione è terminata e la rottura, per il rapper italiano, non è stata affatto semplice. Nessuno dei due ha mai chiarito cosa sia realmente successo, ma sappiamo che per Ghali è stata molto dolorosa.

Attualmente, Mariacarla Boscono ha 43 anni ed è in procinto di sposarsi con il campione di salto dell'asta di Claudio Stecchi.