Ghali, l’acclamato rapper italiano, fa nuovamente parlare di sé con l’anticipazione del suo prossimo singolo in uscita venerdì 10 maggio, rilasciando uno snippet sul suo profilo Instagram. Tuttavia, l’attenzione si sposta rapidamente su una serie di controversie che coinvolgono la Rai, evidenziate dalle parole incisive del rapper.

Ghali nuova canzone: il testo

Di seguito una parte di testo che si sente nel video spoiler pubblicato da Ghali stesso sui suoi social

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari sul cuore che già sanguina

One shot

One shot

No more (no no)

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Ho gli occhi rossi come paprika

Baby ora no dopo il Ramadan

Ora non ce l’ho

A casa ce l’ho

Vieni e te lo do

I Got What You Want

Puoi dirmi quello che vuoi

Non farò come la RAI

I problemi tra Ghali e Rai

La tensione tra Ghali e la Rai è emersa durante la finale del Festival di Sanremo, quando Ghali, accompagnato dal personaggio di fantasia Rich Ciolino, ha lanciato un messaggio di sensibilizzazione sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti con l’Ambasciatore israeliano a Roma che ha criticato apertamente l’utilizzo del palco del Festival per fini politici. La situazione è stata ulteriormente infiammata quando la Rai ha emesso un comunicato ufficiale solidarizzando con Israele.

Ghali, tuttavia, ha difeso la sua azione, sottolineando il suo ruolo di musicista impegnato e la sua lunga storia di attivismo sociale. Durante una comparsa su Domenica In, ha risposto alle critiche affermando che la sua voce è stata sempre quella di un artista consapevole e impegnato, esprimendo preoccupazione per il clima di paura e intimidazione che impedisce alle persone di pronunciarsi contro la guerra e il genocidio.