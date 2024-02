Tutto su Giacomo Cavalli: che lavoro fa, chi è suo padre e perché è famoso

Il nome di Giacomo Cavalli non sarà sconosciuto agli appassionati di gossip. In passato infatti è stato associato a Diletta Leotta e ora impazza il rumors che lo vedrebbe accanto a Belen Rodriguez. Chi è, quanti anni ha e che lavoro fa? Ecco le informazioni principali su Giacomo Cavalli.

Chi è Giacomo Cavalli e che lavoro fa

Giacomo Cavalli, classe 1994, è nato e cresciuto a Brescia. Il suo nome è diventato famoso dopo la relazione con la show girl e conduttrice sportiva Diletta Leotta. Da qualche tempo, invece, sembrerebbe essere legato a Belen Rodriguez, dopo la rottura con Elio Lorenzoni.

Giacomo Cavalli fa il modello ed è testimonial per alcuni dei più importanti brand d'alta moda. Oltre alla moda, Cavalli ha una passione per l'economia; infatti è laureato in Economia e Gestione Aziendale con un master in International Management alla Bocconi.

Sul suo profilo Instagram che conta quasi 70mila follower Giacomo condivide scatti professionali e non manca di mostrare una vita lussuosissima a dir poco, caratterizzata da macchine costose, tantissimi viaggi in mete lontane e molto, moltissimo, sport come il surf e lo sci, non potrebbe essere altrimenti, considerando che nel suo DNA scorre il sangue di uno che dello sport ne ha fatto non solo uno stile di vita, ma anche una professione.

Chi è il padre di Giacomo Cavalli

Agli appassionati di sport nautici il suo cognome non suona di certo nuovo, si tratta infatti del figlio di un noto velista: Giuseppe "Beppe" Cavalli. Anche Giacomo ha un passato in questo particolare sport che gli ha fatto conquistare il titolo di vicecampione del mondo di vela per la categoria juniores. Ma nella vita però, il giovane ragazzo ha deciso di non seguire le orme paterne e fare ben altro. Laureato in Economia e Gestione Aziendale, Cavalli ha approfittato della sua evidente bellezza per intraprendere la carriera da modello.