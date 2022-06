La regina delle pagine del gossip dell'estate si conferma ancora una volta lei, Diletta Leotta a cui recentemente è stata anche dedicata una collezione di NFT. Con le sue ultime frequentazioni ha fatto chiacchierare i più ficcanaso e per l'estate 2022 ha scelto la via della discrezione, ma anche questa volta la sua intenzione a far calare un velo sulla sua vita privata, non sembra essere bastata.

Archiviata, questa volta definitivamente, la relazione con l'attore turco Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano delle soap operas pomeridiane e ancora prima quella con il pugile Daniele Scardina che aveva tentato di riconquistarla senza successo, la giornalista di DAZN esce allo scoperto con il nuovo amore.

Stiamo parlando di Giacomo Cavalli, ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Quanti anni ha? Che lavoro fa? Quanti follower conta su Instagram? Nell'articolo le risposte a tutte queste domande.

Chi è Giacomo Cavalli, tutto sul fidanzato di Diletta Leotta

Non sappiamo quando avrebbero iniziato a frequentarsi e non abbiamo ancora molte informazioni soprattutto per quanto riguarda la vita di lui. Sappiamo però che Giacomo Cavalli, classe 1993, è nato e cresciuto a Brescia ed è più piccolo di Diletta Leotta di due anni (lei infatti è nata nel 1991). Soprattutto agli appassionati di sport nautici il suo cognome non suonerà di certo nuovo, si tratta infatti del figlio di un noto velista: Giuseppe "Beppe" Cavalli.

Anche Giacomo ha un passato in questo particolare sport che gli ha fatto conquistare il titolo di vicecampione del mondo di vela per la categoria juniores. Ma nella vita però, il giovane ragazzo ha deciso di non seguire le orme paterne e fare ben altro. Laureato in Economia e Gestione Aziendale, Cavalli ha approfittato della sua evidente bellezza per intraprendere la carriera da modello.

Sul suo profilo Instagram che conta quasi 70mila follower Giacomo condivide scatti professionali e non manca di mostrare una vita lussuosissima a dir poco, caratterizzata da macchine costose, tantissimi viaggi in mete lontane e molto, moltissimo, sport come il surf e lo sci, non potrebbe essere altrimenti, considerando che nel suo DNA scorre il sangue di uno che dello sport ne ha fatto non solo uno stile di vita, ma anche una professione.

La fuga dagli obiettivi dei fotografi e la romantica vacanza a Palma di Maiorca

Diletta Leotta e gossip, un rapporto paragonabile a quello delle api ovvero i paparazzi e il miele, lei. Probabilmente memore dell'attenzione che la sua vita sentimentale è in grado di attirare, Diletta Leotta ha cercato di eludere l'occhio sempre attento dei fotografi alla ricerca di scoop, volando a Palma di Maiorca su un volo low cost partito da Malpensa.

Avevano pensato a tutto, dal classico cappellino con visiera per rendersi meno riconoscibile possibile alla fila per l'imbarco da fare separati, ma non è bastato e la nuovissima coppia formata da Diletta Leotta e Giacomo Cavalli è stata comunque pizzicata.

Al momento sul profilo Instagram della Leotta non sono ancora comparse foto ufficiali di coppia, chissà se la prima romantica vacanza estiva alle isole Baleari sarà decisiva per uscire definitivamente allo scoperto!