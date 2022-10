Giacomo Giorgio nuova star del piccolo schermo. Dalla fiction Mare fuori a Sopravvissuti insieme a Lino Guanciale, ecco chi è l’intrigante e affasciante attore 24enne campano tra i protagonisti della nuova serie di Rai uno in onda in prima serata.

Dal 3 ottobre al via su Rai uno, in prima serata, la nuova fiction “Sopravvissuti”: una serie nata in collaborazione tra le principali tv pubbliche europee. La serie, di 12 episodi divise in 6 puntate, è ambientata a Genova e narra la storia di dodici marinai che salpano per una traversata oceanica a bordo della barca “Arianna” per raccogliere fondi di beneficienza.

Dopo poche settimane di navigazione, la barca viene travolta da una tempesta e sparisce dai radar. I naufraghi, solo sette, si ritroveranno soltanto un anno dopo in Venezuela. Un serie emozionate che ha tra i protagonisti il famoso attore Lino Guanciale e l’emergente attore campano Giacomo Giorgio.

Volto conosciuto al grande pubblico grazie alla serie “Mare fuori”, ecco chi è l’intrigante attore che è tra i protagonisti della nuova fiction Rai “Sopravvissuti”.

Giacomo Giorgio, chi è, vita privata e carriera dell'attore di Sopravvissuti e Mare Fuori

Giorgio Giacomo, 24 anni, di origini campane è uno dei protagonisti di “Sopravvissuti” la nuova fiction Rai in onda su rai uno dal 3 ottobre in prima serata.

Giorgio, conosciuto per aver interpretato Ciro ricci in "Mare fuori", ora presta il suo volto a Lorenzo, un ragazzo di 35 anni sopravvissuto al naufragio della barca a vela Arianna in Sopravvissuti.

Per l’attore campano è un momento d’oro da un punto di vista lavorativo. Infatti a breve lo vedremo impegnato in Diabolik e a gennaio di nuovo in "Mare Fuori".

Ma chi è Giacomo Giorgio?

L’attore, di origini campane, nasce nel 1998 . Da piccolissimo si fa strada nel mondo della recitazione, a 6 anni infatti recita nel Teatro Comunale della città interpretando la maschera di Pulcinella.

Quello è il momento in cui capisce che vuole fare l’attore. Studia recitazione prima a Napoli e poi a Milano, dove si trasferisce a 11 anni inizia il suo percorso formativo teatrale studiando il metodo Stanislavskij/Strasberg con gli insegnanti Michael Margotta, Francesca De Sapio, Susan Batson.

Nipote d’arte, sia la trisnonna che la nonna sono state attrici teatrali, a 17 anni si trasferisce a Roma dove continua la sua carriera nel cinema interpretando un prestigioso ruolo al fianco di Rupert Everett e Colin Firth nel film The Happy Prince.

La sua carriera non si arresta è viene chiamato nel 2017 ad interpretare un ruolo nel film di Federico Moccia "Non c'è Campo" per poi proseguire nel 2018 a vestire i panni di Mimì ne "I bastardi di Pizzofalcone 2" di Alessandro d'Alatri.

Presta anche la sua presenza alla trasmissione radiofonica “Non è un paese per giovani” condotta da Giovanni Veronesi SU Radio Due.

La sua vita professionale di Giacomo Giorgio si svolge tra cinema e televisione. Anche se il suo grande amore resta il teatro.

Ma è con “Mare fuori” che arriva il successo di pubblico e critica. Nella serie interpreta Ciro Ricci, un giovane delinquente rinchiuso nel carcere minorile di Napoli.

A Giacomo piace immedesimarsi nei ruoli che interpreta, ciò è frutto dei numerosi studi di recitazione e soprattutto del metodo Stanislavskij.

Nelle varie interviste ha più volte sottolineato che quando interpreta un personaggio la sua vita privata cambia immedesimandosi totalmente nel ruolo che interpreta. Ciò per meglio interpretare il personaggio affidatogli.

Giacomo Giorgio e la sua vita privata. È fidanzato?

Noto ormai al grande pubblico, poco si sa sulla vita privata dell’affasciante attore napoletano Giacomo Giorgio.

Tuttavia, il protagonista di “Sopravvissuti” pubblica ogni tanto qualche foto sul profilo Instagram personale.

Nelle sue storie si evidenza la sua passione per la chitarra, il pianoforte, il calcio e il tennis.

Da qualche tempo pratica yoga per tenere sotto controllo l’ansia. Il giovane attore ha dichiarato più volte di soffrire di attacchi di ansai causati dall’incertezza del suo lavoro e dell’essere ancora un attore alle prime armi.

Ma nulla si sa sulla sua vita sentimentale. Nessuna indiscrezione sulla sua vita privata, non si sa se sia fidanzato o meno. Si sa solo che adesso è molto concentrato sulla sua carriera.