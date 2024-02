Chi è Giampiero De Concilio? Tutto sulla vita, la carriera e la filmografia

Tra i giovani attori italiani esordienti nel mondo della recitazione e dello spettacolo c’è Giampiero De Concilio.

L’attore, nato a Napoli nell’anno 1999, scopre e si avvia all’affascinante mondo della recitazione durante gli anni del liceo.

È poi nel 2016 che esordisce anche sugli schermi della televisione italiana, per i film “Che Dio ci aiuti 4” con Elena Sofia Ricci e “Mia moglie, mia figlia e due bebè”.

Vediamo, in questo articolo, tutto sulla vita, la carriera e filmografia di Giampiero De Concilio e quali i riconoscimenti ed i premi conquistati durante la sua carriera.

Giampiero De Concilio: gli esordi

Occhi castani, moro, Giampiero De Concilio nasce nella città di Napoli nel 1999. Durante gli anni del liceo si appassiona al teatro e al mondo della recitazione.

Così partecipa ad alcuni progetti televisivi per la nota rete televisiva RAI. Tra i film a cui ha partecipato “Che Dio ci aiuti” di Francesco Vicario, 2016.

Negli anni successivi, comincia il suo percorso nel mondo del teatro, portando in scena diversi spettacoli. Tra questi: ”Smiley” (Guillem Clua) R.Sparno, "Patroclo e Achille" (Fabio Casano) G. Maresca, nonché "La testa sott’acqua" (Helena Tornero) R.Ciccarelli.

Durante il suo percorso di formazione nel mondo del cinema, Giampiero De Concilio si è affidato Laboratorio Teatrale del Nuovo Teatro Sanità.

Giampiero De Concilio: la carriera

Ripercorriamo, quindi, quali sono i principali lavori e ruoli interpretati durante il suo percorso da attore di Giampiero De Concilio.

Per quanto riguarda le interpretazioni dell’attore napoletano per il mondo della filmografia, questi i film trasmessi sui piccoli schermi televisivi:

• The Decameron di M. Uppendahl (2023)

• Briganti S.Saint Leger, di A.Le Fosse, N.Sorcinelli (2022)

• Inchiostro contro piombo, di P. Messina C. D’Emilio S. Lorenzi (2020)

• Gomorra 5 di C.Cupellini, M. D’Amore (2021)

• Vivi e lascia vivere, di P.Corsicato (RAI) - (2019)

• Che dio ci aiuti 4, di F.Vicario (RAI) - 2016

• Mia moglie mia figlia e due bebè, di E.Cappuccio (RAI) - 2016.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, Giampiero De Concilio ha interpretato diversi ruoli per i seguenti lavori cinematografici: Amusia di M.Ruspoli (2021), La cena perfetta di D.Minnella (2022), nonché Un giorno all’improvviso di C.D’Emilio (2018).

Giampiero De Concilio: i riconoscimenti e i premi

Nonostante la carriera da attore di Giampiero De Concilio sia ancora tutta da scrivere, vista la sua giovane età, nel corso degli ultimi anni, l’attore napoletano ha ottenuto una serie di riconoscimenti e di premi.

A questo proposito, il primo riconoscimento di Giampiero De Concilio è arrivato nel 2017, con il “Premio Nuovo Imaie” al Festival di Spoleto come miglior attore emergente per “La paranza dei bambini”, seguito poi l’anno successivo con il “Premio Nuovo Imaie” al 75esimo Festival di Venezia come miglior attore emergente per “Un giorno all’improvviso”.

Nel 2019, è stato poi attribuito un altro importante riconoscimento all’attore napoletano. Si tratta del “Premio Biraghi” ai Nastri d’Argento per “Un giorno all’improvviso”.

Lo stesso anno, l’attore Giampiero De Concilio ha ottenuto il “Premio Miglior Attore” al Festival Bimbi Belli curato da Nanni Moretti per “Un giorno all’improvviso”.

