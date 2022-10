Giampiero Mughini da opinionista nei salotti tv a ballerino della pista da ballo più famosa d’Italia. A Ballando con le stelle, il giornalista e scrittore si fa subito notare per lo scontro con Guillermo Mariotto. Ecco chi è l’opinionista dagli occhiali sempre glamour, la sua carriera e la sua vita privata.

Accese le luci sulla pista da ballo più famosa d’Italia “Ballando con le Stelle”. Il programma del sabato sera di Rai uno è partito per la sua 17esima edizione.

Le tredici coppie del talent show più amato del palinsesto di Rai uno si sfideranno a colpi di passi di danza per 10 sabati consecutivi.

Alla guida di Ballando con le Stelle l’ormai collaudata coppia Milly Carlucci Paolo Belli. Molte le novità di questa diciassettesima edizione, tra le quali la presenza di una giuria popolare composta da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, due ex-ballerini di Ballando con le Stelle, che affiancheranno la giurata Rossella Erra. La giuria popolare avrà, quindi la possibilità di contestare la giuria tecnica.

Altra novità è l’addio al classico televoto da casa per votare le coppie preferite. Da quest’anno si potrà votare direttamente dai social network ufficiali del programma: Twitter, Instagram e su Facebook. Dunque, niente più chiamate o sms.

La sfida si fa subito infuocata già dalla prima puntata. Due gli scontri registrati tra la giuria tecnica e i ballerini vip. Il primo tra Selvaggia Lucarelli ed Iva Zanicchi che continua ad avere strascichi anche fuori dalla trasmissione. Il secondo, invece, tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto che sembra essersi risolto subito dietro le quinte.

Ma chi è l’eclettico giornalista che ha risposto per le rime al temuto giurato Guillermo Mariotto.

Giampiero Mughini, chi è l’eclettico giornalista di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle 2022 è appena iniziato ma le scintille non tardano ad arrivare. Tra i vip in gara si fa subito notale l’eclettico giornalista ed opinionista Giampiero Mughini, a causa dello scontro con Guillermo Mariotto.

Motivo dello scontro il voto zero dato dallo stilista venezuelano al giornalista. Mughini sbotta furioso: “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in c*lo o non so cosa…”.

La situazione sembra poi essere stata chiarita subito dopo dietro le quinte. Ma chi è lo stravagante giornalista ed opinionista tv dagli occhiali sempre glamour?

Giampiero Mughini, nasce in Sicilia nel 1941. Fonda e dirigi nel 1963 la rivista è Giovane Critica. Si laurea alla Sapienza di Roma con votazione 110 e lode con una tesi in letteratura francese.

È nel 1987 che inizia le sue apparizioni tv come opinionista prima Ieri, Goggi e domani e poi negli anni novanta, interviene con una certa assiduità nel salotto del Maurizio Costanzo Show e a L'appello del martedì.

Volto noto di Controcampo e sfegatato tifoso juventino resta come nella trasmissione dal 1998 al 2010, si distingue per la sua ironia e il suo essere eclettico.

Per Mughini anche qualche film: L'allenatore nel pallone 2, Il mio West ed Ecce bombo.

Molti hanno associato il volto di Mughini quello degli intellettuali di Sinistra, anche se negli ultimi tempi forte è stata la scissione con l’ambiente di sinistra. Ha fondato il periodico Il Manifesto (1969) che ha lasciato qualche mese dopo.

Da giornalista a scrittore per Mughini il passo è breve. Sono circa un centinaio i libri scritti dall’eclettico opinionista. Tra questi spiccano “A via della Mercede c'era un razzista”, “Pittori e scrittori in camicia nera”, “un giornalista maledetto e dimenticato”, “Lo strano "caso" di Telesio Interlandi” e “Il Muggenheim”.

L’ultimo libro scritto e pubblicato è del 2022 dal titolo “Quel che resta di una vita” edito da Bompiani.

Giampiero Mughini, l’amore per la sua Michela e il cane Bibì

Poco si sa della vita privata di Giampiero Mughini e della compagna Michela Pandolfi, costumista, sposata circa trenta anni fa. La coppia non ha figli e vive a Roma.

Il giornalista ha poi un amore “segreto”. Si è dichiarato innamoratissimo del suo cane Bibì. Nella prima puntata di Ballando con le stelle ha dichiarato: "con lui farei volentieri un passo a due".