Scopriamo chi è Giancarlo Commare, l'attore nei panni del protagonista per Rinascere, film Rai che racconta i tragici eventi che hanno cambiato per sempre la vita del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo.

Dopo l'uscita del trailer di Rinascere, il film Rai basato sugli eventi che hanno cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo, iniziano a trapelare anche i primi dettagli sui nomi che compongono il cast, come quello di Giancarlo Commare.

Ecco allora chi è l'attore protagonista che vedremo presto nei panni del giovane nuotatore che è stato anche recentemente citato da Ambra Angiolini durante il Concertone del primo maggio 2022.

Chi è Giancarlo Commare

Di origini siciliane e nato nel 1991, Giancarlo Commare inizia a muovere i primi passi, da bambino, prima in una scuola di danza e poi, nel 2008, a teatro. Il vero debutto nel mondo della recitazione però, arriva per Giancarlo grazie alle fiction per la televisione a cui prende parte nel corso della sua giovanissima carriera.

Lo vediamo per esempio in diverse serie tv, tutte targate Rai come Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof o ancora in L'isola di Pietro, accanto a Gianni Morandi, I bastardi di Pizzofalcone e Don Matteo, che di recente ha visto il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. Ma l'anno fortunato per Commare è il 2018, quando viene chiamato per prestare il proprio volto al personaggio di Edoardo Incanti nella serie Skam Italia. Nel 2019 poi, ritorna ancora una volta in Rai per una parte fissa nel cast de Il paradiso delle signore.

Giancarlo Commare, nel 2021, approda anche al cinema con Maschile Singolare, film distribuito su Amazon Prime, per cui vince il premio come Miglior attore in occasione dei Fabrique Du Cinema Awards. Nello stesso anno lo vediamo recitare nelle pellicole Ancora più bello (sequel di Sul più bello) e Sempre più bello, terzo e ultimo episodio della trilogia.

Attualmente Commare è ritornato anche dove tutto (almeno per lui) è iniziato, ovvero a teatro, precisamente al Brancaccio di Roma, dove lo vediamo esibirsi nel ruolo da protagonista per lo spettacolo Tutti parlano di Jamie, riadattamento dell'omonimo musical inglese. Per l'occasione Giancarlo ha anche abbandonato la sua chioma bruna per una biondo platino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie - Italia Official (@jamie.musical.italia)

Vita privata e curiosità

In alcune interviste Giancarlo Commare ha trovato l'occasione di aprirsi su alcuni aspetti della sua vita privata. Sappiamo per esempio che sin da piccolo ha avuto un rapporto conflittuale con il padre, ma che i due per il bene di entrambi, sembrano aver raggiunto un equilibrio. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale invece, pare che in passato abbia avuto una relazione con l'attrice Chiara Russo, conosciuta sul set de Il paradiso delle signore.

Ad oggi però sappiamo che l'attore si sta frequentando con una giovane ragazza di nome Eliana, cantautrice con cui si è fatto immortalare, in un romantico bacio che entrambi hanno poi condiviso sui rispettivi profili Instagram, sotto i riflettori del concerto di del concerto di Cosmo. Tra i suoi sogni, oltre a quello decisamente ambizioso di costruire una città d'arte, c'è la Costa Rica. Lì infatti Commare sogna di coltivare un terreno tutto suo.