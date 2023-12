Chi è Gianluca Ginoble del gruppo lirico Il Volo: vita privata, carriera e curiosità

Gianluca Ginoble, noto per la sua voce potente e la presenza carismatica sul palco, è il baritono del celebre gruppo musicale italiano Il Volo.

Il gruppo lirico è amato in tutta Italia, ma è apprezzatissimo anche all'estero: ha collezionato moltissimi dischi di platino in Messico, Venezuela, e d'oro negli Stati Uniti, in Europa, Asia, America Latina e Oceania. Scopriamo di più su Gianluca, dalle origini alla vita privata del cantante.

Gianluca Ginoble, dalle origini al successo mondiale

Gianluca Ginoble nasce nel 1995 a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ma cresce a Montepagano con i suoi genitori e suo fratello Ernesto.

Fin dalla sua infanzia ha manifestato un interesse precoce per la musica, catturando l'attenzione di insegnanti e familiari con la sua voce eccezionale: spesso definito come enfant prodige, inizia a cantare con il nonno a soli tre anni.

Successivamente inizierà a partecipare a diversi festival di musica e competizioni locali. Crescendo infatti in un ambiente ricco di tradizioni musicali, Gianluca ha coltivato la sua passione per il canto.

Nel 2009, a soli 14 anni, partecipa al talent Ti lascio una canzone, vincendolo. Qui conquista il pubblico e conosce i tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto, con cui successivamente comporrà il trio lirico.

La storia di Gianluca con Il Volo

Dopo il primo incontro a Ti lascio una canzone, i tre cantanti lirici hanno deciso di fondare il gruppo che oggi tutti conoscono: Il Volo.

Da allora il gruppo ha raggiunto fama internazionale, risultando il primo gruppo musicale italiano a firmare per una casa discografica americana ed esibendosi in prestigiosi teatri e partecipando a eventi musicali di risonanza mondiale. Il gruppo ha ricevuto molti riconoscimenti, non solo in Italia e in America, ma anche in altri paesi in cui la loro musica è molto apprezzata.

In Italia la consacrazione de Il Volo è sicuramente avvenuta in seguito alla partecipazione e alla vittoria del Festival di Sanremo, nell'edizione del 2015, in cui il trio ha portato il brano di successo Grande amore.

Gianluca ha contribuito in modo significativo al successo del gruppo, portando il suo stile unico e la sua presenza scenica in ogni esibizione.

Che tipo di voce ha Gianluca Ginoble

La particolare voce di Gianluca è un tratto distintivo per il gruppo: il suo timbro baritonale aggiunge profondità e intensità alle esecuzioni del gruppo, creando un mix armonioso con le voci degli altri membri, Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Il trio è stato scelto come partecipante tra i Big a Sanremo nell'edizione 2024, gareggiando per la seconda volta al festival della musica italiana.

Vita privata, chi è la sua fidanzata?

Nel 2021 Gianluca Ginoble confessa durante il programma Verissimo di essere fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, giovane designer di moda, ufficializzando la loro relazione.

Di lei Gianluca si è dichiarato davvero molto innamorato, affermando anche di ritenersi molto felice e fortunato.

In passato il cantante baritono veniva descritto come un vero e proprio "latin lover", per il suo alto numero di flirt rispetto al resto dei componenti del gruppo: sembra che per un po' abbia fatto coppia con la splendida Pasqualina Sanna, de La pupa e il secchione, e che poi sia uscito con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Tutte brevi liason. Adesso però Gianluca Ginoble sembra fare sul serio.

5 curiosità sul baritono de Il Volo