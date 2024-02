Chi è Gianluca Torre? A molti questo nome dirà poco perché non si tratta di una persona legata al mondo dello spettacolo. Ciò nonostante è entrato in contatto con molti VIP e vanta una discreta notorietà sia in televisione che sui social network. Scopriamo i segreti del suo successo.

Chi è Gianluca Torre, l'agente immobiliare diventato famoso grazie ai social

Gianluca Torre ha 54 anni, è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e di professione è un agente immobiliare. Il suo lavoro era inizialmente un hobby, in quanto si occupava di altro. Le case che propone Torre, come agente dell'azienda Engel&Volkers, non sono semplici appartamenti nella città di Milano, ma vere e proprie case di lusso.

La maggior parte degli immobili proposti dall'agente immobiliare dei VIP sono illustrati sui suoi canali social ed alcuni sono stati resi noti dalla trasmissione Casa a prima vista, in onda su Real Time, a cui Torre prende parte.

Gianluca Torre è un uomo molto riservato e infatti della sua vita privata non si sa nulla. L'agente immobiliare ha rilasciato, qualche mese fa, un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato i segreti del suo lavoro e ha raccontato di alcuni clienti famosi che si sono affidati alla sua professionalità.

Torre, parlando del suo successo, ha spiegato che i social sono stati d'aiuto ma il grosso lo ha fatto il passa parola perché era attivo in questo settore molto prima di rendere pubblica, attraverso i social network, la sua attività.

Il segreto del suo successo dell'agente immobiliare dei VIP è quello di essere naturale al 100%. Gianluca Torre a tal proposito ha infatti affermato di essere, nella vita di tutti i giorni e al lavoro, così come lo si vede sui suoi profili social.

Per quanto riguarda i clienti super famosi, invece, Gianluca Torre ha raccontato che si è occupato della vendita di una casa per Stefano Accorsi:

Mi ha chiamato presentandosi. Ma non avevo pensato potesse essere davvero lui. Alla fine il giorno del rogito ci siamo fatti un selfie.

I clienti di Gianluca Torre, però, non sono solo personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche famiglie alla ricerca di una casa lussuosa ed imprenditori.

L'opinione di Gianluca Torre sul mercato immobiliare a Milano

Nella già citata intervista al quotidiano di Via Solferino, Torre ha anche dato un'opinione in merito ai prezzi degli immobili nella città di Milano che spesso sono oggetto di critiche da parte dei cittadini e degli studenti e lavoratori fuori sede.

Secondo Gianluca Torre i prezzi sono cresciuti molto dopo il successo dell'Expo, evento che ha reso Milano una calamita per studenti e lavoratori. A tal proposito l'agente immobiliare ha aggiunto che:

Questo ha aumentato la domanda immobiliare che una città però piccola per estensione non può soddisfare. Poi sono arrivate le locazioni brevi che hanno mangiato tanta disponibilità.

Ed è stata proprio la locazione breve che ha fatto impennare i prezzi del mercato immobiliare meneghino in quanto a causa degli affitti brevi il bacino di case disponibili è diminuito sempre di più.

