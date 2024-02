Chi è Gianmarco Saurino? Tutto sulla vita privata, la carriera e la filmografia

In molti conosceranno sicuramente l’attore Gianmarco Saurino, nato a Foggia nel 1992, che ha intrapreso fin da giovane la carriera da attore, entrando a far parte della compagnia di teatro della sua città natale.

A renderlo tra gli attori più apprezzati degli ultimi anni, sicuramente la sua interpretazione nel ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini in Doc - Nelle tue mani.

Ma cosa sappiamo di Gianmarco Saurino? In questo articolo parliamo proprio della vita privata, della carriera e della filmografia dell’attore Gianmarco Saurino.

Cosa fa Gianmarco Saurino?

Durante il periodo di formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, l’attore Gianmarco Saurino ha potuto mettersi alla prova e recitare per diversi spettacoli teatrali.

Tra questi, ha interpretato il ruolo di protagonista per la produzione di Stanza 241 (2013), ma anche Orphans (2014), nonché The One (2014).

Tra gli altri spettacoli teatrali, Gianmarco Saurino ha partecipato come protagnosia anche alla produzione di Moby Dick (2017-2020), L’importanza di leggere i classici (2019-2021), Contro la libertà (2019-2020) e L’uomo più crudele del mondo (2019-2020).

Per quanto riguarda, invece, i ruoli per il mondo della televisione, l’attore comincia la sua carriera televisiva nel 2014, con “Questo è il mio paese”, proseguendo poi con “C’era una volta… Studio Uno!” nel 2015 e 2016.

Tra i telefilm a cui l’attore ha partecipato nel ruolo di protagonista anche i seguenti programmi televisivi:

• Che Dio ci Aiuti 4, 5 e 6 (2016-2020), regia di Francesco Vicario;

• Non dirlo al mio capo 2 (2017), regia di Riccardo Donna;

• Doc - nelle tue mani 1 e 2 (2019-2021), regia di J. Michelini e C. Visco (1° stagione) e B. Catena (2° stagione);

• Leonardo (2020), regia di D. Percival.

L’attore Gianmarco Saurino ha ottenuto nel corso della sua carriera alcuni riconoscimenti e premi importanti. Tra questi, nel 2014, ha ricevuto l’Oscar dei giovani alla Giornata d’Europa del Centro Europeo del Turismo e dello Spettacolo.

Nel 2015, gli viene conferito il premio come Miglior attore all’Ivelise CineFestival per A day in the life, nel 2016, Miglior attore al Casole Film Festival per A day in the life, e nel 2016, Miglior attore al FabrianoFilmFestival per A day in the life.

Chi è la compagna di Gianmarco Saurino?

Non si hanno tantissime notizie in merito alla vita privata e alla situazione sentimentale dell’attore Gianmarco Saurino.

Ciò che conoscimento in merito alla sua vita “amorosa”, Gianmarco Saurino ha avuto una relazione con una chef pugliese. Attualmente, invece, pare che l’attore sia single.

Leggi anche: Al via le riprese di Doc 3, ecco quando esce la terza stagione della fiction Rai.

Che scuola ha fatto Gianmarco Saurino?

Gianmarco Saurino, dunque, è un volto noto della televisione italiana. A questo proposito, l’attore, entra a far parte della compagnia del Teatro dei Limoni di Foggia, fin da piccolo.

All’età di 18 anni, poi, l’attore decide di trasferirsi nella città di Roma, così da poter proseguire con gli studi di recitazione. In tal senso, Gianmarco Saurino incontra il suo maestro, Giancarlo Giannini, proprio in occasione del suo percorso di formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Quanti anni ha Saurino?

Gianmarco Saurino è nato a Foggia, il 12 dicembre del 1992. Attualmente, quindi, l’attore ha l’età di 31 anni.

Sotto il segno zodiacale del Sagittario, l’attore è alto 1,80 m. L’attore ha avuto il suo primo vero debutto nel mondo dello spettacolo e della recitazione nel 2011, quindi all’età di 19 anni.

Leggi anche: Rai, la classifica delle fiction più viste della stagione: non mancano le sorprese.