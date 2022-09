Autunno all'insegna dell'amore per la campionessa Bebe Vio, è stata avvista a Roma insieme ad un calciatore. Gli scatti non lasciano margini di dubbio.

Bebe Vio è stata pizzicata insieme a Gianmarco Viscio. Ecco chi è e cosa fa il fidanzato della campionessa di fioretto.

Bebe Vio è una campionessa nella vita e nello sport. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, infatti, è stata colpita all’età di 11 anni da una meningite con conseguente infezione che la costringe all’amputazione degli arti superiori e inferiori. Da allora adopera delle protesi.

La sua carriera sportiva è piena di soddisfazioni. Ha vinto due ori individuali, un bronzo e un argento a squadre alle Paraolimpiadi. Ha vinto tre campionati del mondo di fioretto individuale e uno a squadre, quattro titoli europei individuali e due nazionali. Ha anche scritto due libri editi da Rizzoli, in cui racconta la sua storia e la sua voglia di vivere che si chiamano “Mi hanno regalato un sogno” e “Se sembra impossibile, allora si può fare”. Sui social conta più di un milione di follower ed è un esempio di vita per tutti.

Da sempre molto restia sulla sua vita privata, per la prima volta ora è stata beccata insieme al suo fidanzato. Ecco di chi si tratta e di cosa si occupa nella vita.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio: ecco dove sono stati avvistati

La campionessa di fioretto è stata immortalata dai paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, durante un aperitivo romantico a Roma con una meravigliosa vista sul fiume Tevere. Al suo fianco c’era Gianmarco Viscio. I due erano al The First Musica, un hotel lontano dalle zone più movimentate e affollate della Capitale dove Bebe Vio vive da alcuni anni.

Sguardi d’intesa, baci e complicità hanno caratterizzato l’oretta in cui sono stati avvistati. Successivamente, la coppia si è allontanata mano nella mano verso l’auto tra abbracci, carezze e baci appassionati.

Cosa sappiamo su Gianmarco Viscio

Il fidanzato di Bebe Vio è Gianmarco Viscio. Ha trentatré anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto. Fino all’anno scorso ha militato in Serie B con il George Best Team nel ruolo di difensore.

Al momento i due non hanno né confermato né smentito la notizia. Tuttavia, questa è la prima volta in cui la campionessa viene pizzicata con un ragazzo. Vedere Bebe Vio così felice nella veste insolita di fidanzata innamorata scalda il cuore di tutti. Sempre sorridente, il pubblico è abituata a vederla combattiva sulla pedana alla conquista della medaglia d’oro. Nel frattempo, continua la sua attività con la Bebe Vio Academy, un’accademia sportiva multidisciplinare a Milano in cui tutti sono inclusi senza discriminazione alcuna. Insomma, Bebe Vio è un vero e proprio esempio di campionessa dentro e fuori la pedana.

