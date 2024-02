Chi è Gianna Nannini: carriera e vita privata della cantante rock più amata d'Italia

Artista provocatoria e trasgressiva, ma anche ironica e sentimentale, Gianna Nannini è conosciuta in tutta Italia per il suo rock scatenato e la sua voce graffiante. Artista di grande talento, vanta una carriera brillante e proficua e continua a far emozionare con le sue canzoni: ecco chi è Gianna Nannini e quali sono le curiosità su di lei che devi assolutamente conoscere.

Gianna Nannini, la brillante carriera

Gianna Nannini nasce a Siena a giugno del 1956, nella Contrada dell'Oca. Si avvicina alla musica sin da giovane: mentre frequenta il liceo scientifico, studia pianoforte al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Nel 1975 lascia la Toscana per trasferirsi a Milano, dove studia composizione con Bruno Bettinelli e chitarra da autodidatta (e sempre con un timbro punk).

Nello stesso anno firma il suo primo contratto con l'etichetta Ricordi: a soli vent'anni pubblica il suo primo album, Gianna Nannini. Poco dopo arrivano altri due dischi: Una radura e California, trascinato dal singolo America. Questa canzone porterà l'artista in cima alle classifiche e il brano di lì a poco diventa una hit senza tempo. Ai suoi concerti, ovviamente, è un pezzo immancabile e rappresenta a pieno la grinta dell'artista e la sua energia.

Nel 1983 Gabriele Salvatores vuole la cantante toscana nel suo film Sogno di una notte d'estate, nel ruolo di Titania. Ed è stata proprio Gianna Nannini a firmare parte della colonna sonora della pellicola. Un anno dopo esce il suo sesto disco, Puzzle, che rimane per molto tempo nelle classifiche italiane. Ma non è tutto: si è aggiudicata persino i primi posti nelle classifiche di Germania, Austria e Svizzera.

L'1 maggio del 1987 Gianna Nannini canta ad Amburgo, davanti a una platea gremita, assieme a Sting e Jack Bruce. Per l'occasione propongono una selezione di canzoni di Bertold Brecht e Kurt Weill. Il successo è grandioso: tutta Europa è entusiasta della loro esibizione.

Tra i grandi successi dell'artista toscana c'è sicuramente Un'estate italiana, cantata con Edoardo Bennato e che diventerà poi la sigla dei Mondiali di calcio.

Maschi e altri è un altro album di Gianna Nannini dal successo incredibile. Non a caso, con il tour che lo segue riempie stadi e palazzetti in tutta Europa.

Laureata nel 1994, presso l'Università di Lettere e Filosofia di Siena con il massimo dei voti, decide di partecipare l'anno successivo a un concerto segno di protesta: si affaccia cantando al balcone di Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata francese. La protesta si svolse contro la decisione del Governo francese di riprendere gli esperimenti nucleari sull'atollo di Mururoa.

La maternità di Gianna Nannini

Gli anni duemila sono particolarmente prolifici per la cantante rock: i due album Perle e Aria sono i maggiori successi di quel periodo, ma è l'album Grazie che la porta in vetta alle classifiche. Nell'album è infatti contenuto un brano famosissimo, il grande successo Sei nell'anima.

Ma non è l'unico grande traguardo raggiunto in quegli anni: a 56 anni la Nannini diventa mamma della sua unica figlia, Penelope. Nonostante le voci sulla sua presunta omosessualità, Gianna Nannini si è definita pansessuale. La maternità della cantante è stata molto chiacchierata: in Italia ha scatenato il dibattito sulla possibilità di vivere la maternità anche in età avanzata.

Dopo la gravidanza tramite fecondazione assistita, Penelope Nannini è nata il 26 novembre 2010. La cantante di Sei nell'anima ha deciso poi di trasferirsi a Londra con la sua bambina, dove ora vive con la sua compagna di lunga data, Carla, alla quale si è unita con rito civile in Inghilterra. Su di lei, tuttavia, non si hanno molte informazioni: la Nannini ha a cuore la sua privacy e fa di tutto per proteggere e tutelare la sua vita privata.

6 curiosità su Gianna Nannini

Sei sei fan di Gianna Nannini, ci sono delle curiosità che dovresti assolutamente conoscere. In particolare: