Una terra mistica e affascinante, desiderio di tutti i viaggiatori ma non propriamente economica. Abbiamo fatto una stima di quanto costa un viaggio in Giappone di una settimana o 10 giorni.

Se adorate viaggiare (e non ci siete già andati), di sicuro starete sognando anche di volare in Oriente, magari in Giappone, un posto dall’aura semplicemente mistica. Provate a immaginare di andarci in primavera, durante l’hanami, ovvero la celeberrima fioritura dei ciliegi. Per caso, vi incuriosiscono anche i bonsai o la cerimonia del tè? Scoprite insieme a noi che cosa dovete assolutamente andare a vedere se atterrate in Giappone, qual è il periodo più bello per visitarlo e, soprattutto, quanto costa andare in questa terra meravigliosa.

Che cosa vedere assolutamente in Giappone

Il Giappone è il paese del sushi, dei lottatori di sumo, dei geniali disegnatori di manga e del famosissimo monte Fuji. È formato da ben 6.852 isole (le principali sono quattro) stagliate nell’Oceano Pacifico e i cinesi lo hanno chiamato Nippon, che vuol dire “origine del sole”, perché rispetto a loro si trova a est, proprio dove nasce la stella madre del sistema solare. Ecco che cosa dovete assolutamente vedere di questa Terra e di questa cultura dalla storia millenaria.

Tokyo , la capitale. È una metropoli di quelle vere, in cui trovate sia monumenti storici sia quartieri tipici giapponesi: dal Palazzo Imperiale alle vecchie case degli Shogun (i Samurai, per intenderci!), fino a Ginza , la zona spiccatamente commerciale, e Akihabara , zona famosa per i suoi negozi di elettronica in cui si trova di tutto. Per visitare templi e santuari si può andare nel quartiere di Ueno. Sappiate poi che dalla città si vede il monte Fuji, patrimonio dell’Unesco nel 2013. Potete raggiungerlo con due ore e mezza circa di autobus e, se vi piace fare trekking, è meglio che scegliate i mesi di luglio e agosto.





, la capitale. È una metropoli di quelle vere, in cui trovate sia monumenti storici sia quartieri tipici giapponesi: dal alle vecchie case degli (i Samurai, per intenderci!), fino a , la zona spiccatamente commerciale, e , zona famosa per i suoi negozi di elettronica in cui si trova di tutto. Per visitare e santuari si può andare nel quartiere di Ueno. Sappiate poi che dalla città si vede il patrimonio dell’Unesco nel 2013. Potete raggiungerlo con due ore e mezza circa di autobus e, se vi piace fare trekking, è meglio che scegliate i mesi di luglio e agosto. Dopo Tokyo, c’è indubbiamente Kyoto . Si trova vicino a Osaka (che, tra l’altro, è un’altra città da mettere in lista!), nella zona occidentale del Giappone. Non potete perdervi né il mercato Nishiki alla scoperta della gastronomia giapponese né quello che è il logo sacro più fotografato della città: il Fushimi Inari Taisha , un sentiero spettacolare con ai lati bastoni in legno dipinti in rosso. E che dire del Padiglione d’Argento (tempio sacro), del Castello di Nijo , del Tempio dell’Acqua Pura e soprattutto del Palazzo Imperiale dove è vissuta la famiglia reale fino al 1868, quando la capitale venne spostata a Tokyo? Insomma, questa città non si può decisamente bypassare.





. Si trova vicino a Osaka (che, tra l’altro, è un’altra città da mettere in lista!), nella zona occidentale del Giappone. Non potete perdervi né il mercato alla scoperta della gastronomia giapponese né quello che è il logo sacro più fotografato della città: il , un sentiero spettacolare con ai lati bastoni in legno dipinti in rosso. E che dire del (tempio sacro), del , del Tempio dell’Acqua Pura e soprattutto del Palazzo Imperiale dove è vissuta la famiglia reale fino al 1868, quando la capitale venne spostata a Tokyo? Insomma, questa città non si può decisamente bypassare. Sull’isola di Honshu spicca invece Nara , patria della letteratura e dell’arte giapponesi. Tra templi, palazzi e santuari, ecco i Giardini di Isuien , che sembrano usciti dalle favole. È un’area protetta in cui vivono i cervi giapponesi in cui in primavera si ammira incantati la fioritura dei ciliegi .





, patria della letteratura e dell’arte giapponesi. Tra templi, palazzi e santuari, ecco i , che sembrano usciti dalle favole. È un’area protetta in cui vivono i cervi giapponesi in cui in primavera si ammira incantati la fioritura dei . Avete detto Okinawa? Quest’isola si trova a sud, ricca di bellezze paesaggistiche, spiagge incantevoli e musei. E poi ci sono Hiroshima e Nagasaki, diventate tragicamente celebri alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Yokohama (grande metropoli) e la foresta incantata di Aokigahara.

Il periodo migliore per andare in Giappone

Come in tutte le cose, ogni stagione ha i suoi pregi e i suoi difetti! Se proprio non sopportate il caldo, evitate agosto (sappiate, però che vi perderete le feste della tradizione e i fuochi d’artificio hanabi). Tra marzo e aprile sbocciano i fiori di ciliegio (sakura) e i colori dell’autunno arrivano dopo la metà di novembre.

Quanti soldi servono per andare in Giappone (una settimana o 10 giorni)

Un viaggio in Giappone è indubbiamente caro, inutile dirlo. Ma quanto? Dipende molto dai voli (più economici dalla fine dell’autunno a marzo), dagli hotel e dai posti in cui mangiare che sceglierete perché esistono anche soluzioni più a buon prezzo. Se volete risparmiare, per esempio, potete optare per i capsule hotel, con i loro piccoli loculi (se soffrite di claustrofobia, lasciate perdere). Oppure assaggiare il cibo dei locali del posto, in cui si mangia tutti assieme in un grande stanzone con cucina a vista e piatti tradizionali (ideali se vi piace il ramen!).

Insomma, facendo due conti un viaggio in Giappone di 10 giorni potrebbe costarvi in media dai 1.500 (per uno standard low cost) ai 2.000 euro (senza badare troppo alle spese). La cifra sale, all’incirca, a quasi 2.900 euro per due settimane. E se invece volete stare solo a Tokyo, andiamo dalle 1.700 euro (se vi adattate) ai 2.000 abbondanti, con tutti i comfort del caso.

On line, comunque, si possono trovare moltissimi pacchetti viaggio per andare in Giappone nel 2022: da quello “classico”, fino a quello “fantastico”, da quello “mistico” all’”invernale”. Ricordate sempre di dare un’occhiata alle offerte last minute!

