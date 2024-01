Chi è Gigi D'Agostino: vita privata e curiosità sul disc jockey italiano

All'anagrafe Luigino Di Agostino, per tutti è Gigi D'Agostino o Gigi D'Ag. E' impossibile non aver ballato o cantato una sua canzone, anche se non si è grandi fan della musica da discoteca. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Gigi D'Agostino: tutto sul disc jockey italiano

Classe 1967, Gigi D'Agostino è nato il 17 dicembre a Torino, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Appassionato di musica da discoteca fin da ragazzino, specialmente quella elettronica, ha debuttato come deejay nel 1983. A soli 16 anni, si è ritrovato in consolle al WoodStock della sua città. In un primo tempo organizzava soprattutto serate, poi è riuscito a farsi conoscere e apprezzare.

Dal 1993 al 1998, Gigi è stato Dj Resident all'Ultimo Impero. Grazie a canzoni di successo come Sweetly, è entrato nel team di Gianfranco Bortolotti, general manager della Media Records. La casa discografica, visto il successo del genere Mediterranean Progressive, ha così creato un'etichetta apposita, la BXR noise maker.

Nel 1996, la canzone Fly di D'Agostino ha registrato vendite pazzesche, dando il via alla sua carriera da disc jockey. Con il passare del tempo, la sua musica è cambiata. Il sound si è fatto più melodico, diventando quasi una via di mezzo tra la progressive e l'house. Di questa sua nuova fase fanno parte singoli come: Gin Lemon, Elisir, Cubalibre e la mitica BlaBlaBla.

A questo punto, la carriera di Gigi è lanciatissima. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ha ricevuto premi importanti, ha suonato in alcuni dei club più prestigiosi del globo e ha registrato vendite da brividi, specialmente per un disc jockey. Oggi D'Agostino è un nome di riferimento, ma ha uno stile del tutto suo, che cambia in base al progetto che intende lanciare.

La vita privata di Gigi D'Agostino: chi è la moglie?

Da sempre molto riservato per quel che riguarda la vita privata, lontano dalle scene Gigi D'Agostino non ama stare sotto i riflettori. Difficilmente parla della sua quotidianità, motivo per cui si hanno pochi dettagli. Sappiamo che vive a Lugano, in Svizzera, ma non ci sono informazioni su una eventuale moglie o fidanzata. Idem per quel che riguarda i figli: non sappiamo se il disc jockey abbia avuto degli eredi o meno.

Qual è la malattia che ha colpito Gigi D'Agostino?

Il 17 dicembre del 2021, Gigi D'Agostino ha annunciato di avere una malattia. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, ha svelato:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... È un dolore costante... non mi dà pace.

Si è detto "consumato" dalla sofferenza, ma pronto a lottare. Nel 2022 è tornato sui social mostrandosi con un deambulatore. Il disc jockey non è mai entrato nei dettagli della patologia, per cui non sappiamo se si tratti di tumore, sclerosi multipla o altro. Nel 2023 ha rivelato di sentirsi finalmente molto meglio, tanto che a febbraio 2024 è ospite del Festival di Sanremo.

Cosa significa il simbolo di Gigi D'Agostino?

Gigi D'Agostino ha un simbolo tatuato sul collo, il pittogramma 舞. Mon, in giapponese, significa danzare e dalla fine degli anni Novanta è diventato il suo codice identificativo per tutto ciò che lo riguarda.