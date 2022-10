Dopo una pausa di qausi 2 anni per via della pandemia, Gigi D’Alessio torna sul palcoscenico con un lungo tour che farà il giro delll'Italia.

Come partenza del proprio tour non poteva scegliere luogo migliore la sua terra, Napoli. Stasera invece è la volta di Catania. Di seguito orari e scaletta dell'attesissimo concerto.

Gigi D’Alessio in tour: questa sera al Teatro Metropolitan di Catania

‘Noi due tour 2022, A gentile richiesta’ è questo il nome del nuovo tour italiano di Gigi D’Alessio. Il cantante torna finalmente a cantare insieme al suo pubblico presso il Teatro Metropolitan a Catania. L’11 ottobre è stata la prima data, in Piazza Plebiscito a Napoli, la quale ha riscosso un grande successo ed un ulteriore è previsto per questa sera dato l’esaurimento dei biglietti.

Ma ad essere sold out non è soltanto la serata del 12 ottobre anche altre date del tour quali: Catanzaro, Bari e Torino.

La scaletta completa in anteprima

Sarete felici di scoprire che tra i brani scelti come cavallo di battaglia per il nuovo tour, troviamo le canzoni da sempre più amate. La scaletta comprende oltre 30 anni di successi, ecco quali sono i brani che Gigi D’Alessio canterà a Catania al Teatro Metropolitan di Via Sant'Euplio, 21:

Non mollare mai

Quanti amori

Un’emozione per sempre

Tu vuò fà l’americano

Como suena el corazón

L’ammore

Sei importante

Una notte al telefono

Non dirgli mai

No vale la pena enamorarse (Johnny Rivera & Ray Sepúlveda cover)

Le mani

Annare’

Un cuore malato

Si turnasse a nascere

Come me

‘O posto d’Annare’

Guagliune

Buongiorno

Napule è

Le date del Tour

Gigino a’ Fetamma, così come è soprannominato popolarmente, calcherà i principali teatri italiani. Vediamo nel dettaglio quali sono le date in programma:

12 ottobre 2022 h 21:00 Catania - Teatro Metropolitan

13 ottobre 2022 h 21:00 Catanzaro - Teatro Politeama

15 ottobre 2022 h 21:00 Bari - Teatro Team

16 ottobre 2022 h 21:00 Taranto - Teatro Orfeo

20 ottobre 2022 h 21:00 Montecatini (PT)- Teatro Verdi

23 ottobre 2022 h 21:00 Firenze - Teatro Verdi

24 ottobre 2022 h 21:00 Genova - Politeama Genovese

27 ottobre 2022 h 21:00 Varese - Teatro di Varese

28 ottobre 2022 h 21:00 Cremona - Teatro Ponchielli

31 ottobre 2022 h 21:00 Roma - Sala S. Cecilia, Auditorium Parco della Musica

5 novembre 2022 h 21:00 Torino - Teatro Colosseo

6 novembre 2022 h 21:00 Bologna - Teatro Europauditorium

8 novembre 2022 h 21:00 Milano - Teatro Lirico

10 novembre 2022 h 21:00 Parma - Teatro Regio

11 novembre 2022 h 21:00 Legnano (MI) - Teatro Galleria