Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Gigi d’Alessio ha deciso di tornare nei teatri di tutta Italia con il Noi due tour- a gentile richiesta, con il quale festeggia anche i 30 anni di carriera.

A Milano, l’artista si esibirà stasera 8 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber, in una dimensione intima all’insegna dell’eleganza e del coinvolgimento del pubblico. A gentile richiesta, infatti, non è solo il titolo del tour, ma fa riferimento alla possibilità del pubblico di richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi fino agli inediti dell’ultimo disco, Noi due.

Proprio per questo, la scaletta potrebbe variare fra un concerto e l’altro. In ogni caso ci saranno i grandi classici che lo hanno reso famoso e che il pubblico non vede l’ora di cantare a squarciagola insieme a lui. Di seguito tutte le informazioni utili per arrivare preparati all’evento.

Gigi d’Alessio in tour al Teatro Gaber: 30 anni di grandi successi

Gigi d’Alessio si esibirà sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber con una band di tutto rispetto, con la quale ha da tempo raggiunto una grande intesa: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Oltre alla magia delle vere e proprie poesie cantate di Gigi d’Alessio, sono previsti giochi di luci e di allestimenti digitali di grande impatto visivo. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per la serata di stasera, con una scaletta che sicuramente non deluderà nessuno dei fan dell’artista partenopeo, che può attingere a trent’anni di grandi successi, nonostante la scelta dei brani, come ha recentemente dichiarato, sia sempre la parte più difficile dell’organizzazione del concerto.

A che ora inizia e come raggiungere il concerto al Teatro Lirico

La data meneghina di Gigi d’Alessio si svolgerà nel prestigioso Teatro Lirico Giorgio Gaber. Per raggiungere il teatro con i mezzi pubblici, sono disponibili diverse opzioni:

prendere la linea metropolitana 1 , scendere alla fermata Duomo e poi camminare per circa cinque minuti fino a Via Larga;

, scendere alla fermata Duomo e poi camminare per circa cinque minuti fino a Via Larga; prendere la linea 12 del tram, scendere a Missori M3 e continuare a piedi per circa due minuti proseguendo su via Albricci.

L’inizio del concerto è previsto per stasera alle 21.00 in punto e dovrebbe durare due ore.

La scaletta dell’8 novembre del Tour Noi due- a gentile richiesta

Dato che il tour coincide con i trent’anni di carriera di Gigi d’Alessio, non potranno mancare i suoi più grandi successi, come Napule, Non dirgli mai e Assaje. Sicuramente si potranno ascoltare anche gli omaggi alla canzone napoletana, come ‘O surdato nnamurato, brani molto cari all’artista. Ecco nel dettaglio la scaletta dei suoi concerti del tour:

Notti di lune storte

Quanti amori

Sei importante

Primo appuntamento

Una notte al telefono

Dove sei

Non riattaccare

Il cammino dell’età

Assaje

Domani vedrai

Una bellissima storia d’amore

Cient’anne

Mezz’ora fa

Anna se sposa

San Valentino

Sconfitta d’amore

Meza bucia

Pecché

Le mani

Insieme a lei

Liberi da noi

Apri le braccia

Ora

Un nuovo bacio

Non mollare mai

Non dirgli mai

Tu si’ ‘na cosa grande

Di notte

Cumpagna mia

‘Na canzona nova

Comme si fragile

Annare’

‘O surdato nnammurato

‘O sarracino

Como suena el corazón

Comme si femmena

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

Chiove

‘A riva ‘e mare

Guagliunce’

‘O posto d’Annare’

30 canzone

Guagliune

Buongiorno