Chi è Gigi Marzullo: età, carriera, vita privata, malattia

Chi è Gigi Marzullo? Famoso in tutta la Nazione per le sue frasi e per il suo programma notturno, oggi ha parlato della sua vita durante la trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo in onda su Rai 1. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Chi è Gigi Marzullo: età e carriera del giornalista e conduttore televisivo

Luigi Marzullo, che ha scelto di farsi chiamare Gigi, è nato ad Avellino il 25 luglio 1953, attualmente ha 70 anni. Ha mosso i primi passi, come giornalista, presso la redazione del quotidiano campano Il Mattino e successivamente è diventato giornalista professionista.

Dopo la sua esperienza nel mondo del giornalismo è approdato in televisione nel 1982 grazie al programma 10 foto una storia. Terminata la sua prima esperienza televisiva a Rete 1 è passato alla Rai alla conduzione di Forte fortissimo TV top.

Durante la sua lunga carriera, iniziata negli anni '80 e ancora in corso, Marzullo ha condotto moltissimi programmi televisivi e ha avuto anche esperienze cinematografiche in film e serie Tv, tra cui: Un medico in famiglia e Don Matteo.

Il programma più noto condotto da Gigi Marzullo è Sottovoce, che va in onda dal 1994 in seconda serata su Rai 1.

La vita privata di Marzullo: laurea, matrimonio, figli

Gigi Marzullo è una persona molto riservata, però alcune informazioni sulla sua vita privata sono abbastanza note. La madre avrebbe voluto che diventasse un medico e infatti, sebbene non eserciti la professione, Marzullo si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa nel 1983.

Durante un'intervista rilasciata a Teleradio-News, Marzullo ha raccontato che i suoi genitori gli presentavano delle donne che potevano fidanzarsi con lui, che però non appartenevano al suo modo di essere e chi in quarto ginnasio fu rimandato in latino e greco.

Oggi Gigi Marzullo, nonostante il soprannome di scapolo d'oro, è felicemente sposato con Antonella De Iuliis, con cui è stato fidanzato per circa 20 anni. La coppia non ha figli, ma la De Iuliis ha un figlio nato da una precedente relazione. Marzullo, a proposito dei figli, ha dichiarato:

Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala.

La malattia e la paura della morte

Gigi Marzullo nel 2019 è stato operato d'urgenza per un'ernia addominale, ma tempo prima si è sottoposto anche ad un altro intervento di riduzione della prostata nonostante abbia portato un catetere per 40 giorni per evitare l'operazione. Inoltre ha uno stent.

Marzullo, durante un'intervista al programma Verissimo, ha dichiarato di avere paura della morte:

Temo di morire, di addormentarmi e non svegliarmi più. La morte è un’ingiustizia.

