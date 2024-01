Chi sono la ex moglie e i figli di Gigi Riva? L'ex attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana di calcio, deceduto ieri 22 gennaio 2024, non ha quasi mai fatto parlare della sua vita privata ed è sempre stato molto riservato. Ciò nonostante la sua relazione più duratura ha destato scalpore per la cronaca dell'epoca.

La vita privata di Gigi Riva: chi sono la ex moglie e i suoi due figli

Gigi Riva è stato legato a lungo con Gianna Tofanari, da cui sono nati due figli: Nicola e Mauro Riva. Fin qui sembrerebbe tutto normale, niente di scandaloso o anomalo, ma c'è un piccolo dettaglio: la Tofanari, prima di fidanzarsi con Riva, era stata già sposata in passato.

In passato, purtroppo, non esisteva il divorzio e la loro relazione infatti risaliva alla fine degli anni '60, per la precisione al 1968. Nonostante tutte le difficoltà e le critiche che arrivarono alla donna, soprattutto quando Gigi Riva aveva momenti di crisi in campo, i due rimasero insieme a lungo. La Tofanari e Riva non si sono mai sposati ma lui la definiva comunque sua moglie e madre dei suoi figli.

Sebbene i due si fossero lasciati, sono sempre rimasti in buoni rapporti. Lo scorso giugno, Gigi Riva, dichiarò infatti, a proposito della sua relazione con la ex compagna, ai microfoni del Corriere della Sera:

Mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio: per me è un punto di riferimento.

Con entrambi i figli, Gigi Riva, aveva un ottimo rapporto nonostante vivessero con la madre quando erano più piccoli. Nicola si occupa di pubbliche relazioni, mentre Mauro, invece, ha scelto di seguire le orme del padre lavorando nel mondo dello sport.

Nicola e Mauro hanno regalato al padre anche 5 nipoti, tra cui Virginia Riva che sogna di diventare una giornalista sportiva.

Com'è morto Gigi Riva

Gigi Riva è morto ieri, 22 gennaio 2023, a causa di un arresto cardiaco dovuto a una malattia al cuore. Il calciatore era ricoverato presso l'ospedale Arnas Brotzu di Cagliari per effettuare dei controlli. Le sue condizioni erano serie, ma i medici si sono meravigliati dell'improvviso peggioramento del quadro clinico. Nel primo pomeriggio i medici gli avevano proposto un intervento chirurgico di angioplastica coronaria, ma il calciatore aveva serenamente rifiutato non prestando il consenso all'operazione.

Lo stesso intervento era programmato però per la giornata odierna, 23 gennaio 2024. Purtroppo però alle 17.50 di ieri, Gigi Riva è stato stroncato dall'infarto che è risultato fatale. Il calciatore, come hanno testimoniato il figlio Nicola Riva e Mario Corda, direttore del reparto di cardiologia che lo aveva in cura, è stato sereno, cordiale e lucido fino all'ultimo secondo.

Leggi anche: Chi era Gigi Riva: tutto sul miglior attaccante di sempre