Gilles Rocca è un concorrente della nuova edizione di Tale e quale show. Il programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti ha un cast davvero variegato quest’anno che include anche l’attore.

Rocca è diventato famoso nel 2020 quando le telecamere hanno acceso i fari su di lui sul palco del Festival di Sanremo durante il litigio tra Bugo e Morgan. In realtà, la sua famiglia ha un’agenzia di noleggio e assistenza tecnica degli strumenti musicali sul palco dell’Ariston e la sua comparsa in prima serata su Rai Uno è stata del tutto fortuita.

Vita privata di Gilles Rocca

Il suo nome deriva da Gilles Villeneuve, campione di Formula Uno, che i suoi genitori hanno deciso di omaggiare dopo la sua scomparsa. È fidanzato con l’attrice Miriam Galanti, nonostante un periodo di allontanamento durante la partecipazione dell’attore a L’isola dei famosi. Vive a Roma dove è anche nato 39 anni fa.

Carriera professionale

La sua carriera inizia da giovanissimo, ma è diversa da quella del mondo dello spettacolo. Ha, infatti, la passione per il calcio che lo porta a giocare nella Lazio per quattro anni. Successivamente, gioca nel Cervia partecipando al reality show Campioni – Il sogno. Ma a causa di un brutto infortunio deve lasciare la carriera calcistica.

Da quel momento in poi si dedica al mondo della recitazione. Inizia lavorando nella fiction Carabinieri, insieme a Luca Argentero e Alessia Marcuzzi. Successivamente, fa delle comparse in Don Matteo, Distretto di polizia, Ris, i Cesaroni, Le tre rose di Eva, Rimbocchiamoci le mani e Nero a metà. Sul grande schermo ha recitato in Natale a Londra e Tri tre tocchi.

In seguito, è approdato dietro la cinepresa vestendo i panni di regista. Tra i cortometraggi che ha diretto, si ricorda Metamorfosi. Ha anche partecipato al programma condotto da Marcello Sacchetta e Mara Maionchi, Nudi per la vita.

Nel 2020 partecipa a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci vincendo quell’edizione. Nel 2021 partecipa a L’isola dei famosi, esperienza che lo ha segnato dal punto di vista fisico. E ora fa parte del cast di Tale e quale show 2022. Nella prima puntata ha imitato il cantante romano Ultimo.