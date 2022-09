Appassionata di musica, un nome importante nel panorama imprenditoriale italiano e non solo, influencer e attrice, Ginevra Lamborghini è uno dei personaggi tutto da scoprire del Grande Fratello Vip 2022. Annunciata dal conduttore, Alfonso Signorini con questa criptica frase:

"Un'ametista della nonna per una vita a tutto gas."

Chi è Ginevra Lamborghini, chiacchierata nuova inquilina della casa più spiata d'Italia ed ereditiera di uno dei più importanti imperi imprenditoriali italiani? Scopriremo di più durante la sua permanenza al GfVip?

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini varcherà, insieme agli altri concorrenti, le porte della casa del Grande Fratello Vip, ma già si parla di lei e si cerca di capire qualcosa in più sulla sua vita e sul suo rapporto con la celebre sorella. A quanto pare, già lo scorso anno la produzione del Gf Vip e Ginevra avrebbero avviato le trattative per il suo ingresso nella casa, trattative che si sarebbero concluse, secondo quanto racconta Alfonso Signorini, per le richieste economiche eccessive della Lamborghini.

Sono in molti a domandarsi se la cantante e influencer, nel corso della sua presenza nella casa racconterà qualcosa di più sul suo passato e sulla sua famiglia e se riuscirà a costruirsi il suo posto nel cuore degli spettatori.

Età, vita privata, fidanzato e altre curiosità

Classe 1992, la trentenne Ginevra Lamborghini ha studiato Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, percorso che ha interrotto per iscriversi al corso di Cultura e tecnica del fashion presso l'Università di Bologna. Subito dopo gli studi inizia a lavorare nel settore delle comunicazioni all'interno dell'azienda di famiglia.

Ginevra ha però una grandissima passione per la musica, alla quale da grande spazio nel suo attuale lavoro di influencer. La nuova concorrente del Gf Vip ha infatti inciso diverse cover di artiste famose che si possono trovare sul suo canale Youtube. Il suo profilo Instagram conta attualmente 67.100 follower, con cui lei condivide foto e le sue cover musicali. Sono invece incerte le informazioni sulla sua vita privata. Non è chiaro infatti se Ginevra sia attualmente fidanzata o meno.

Anche sui suoi profili social non sono mai emerse maggiori informazioni su questo aspetto della sua vita. Probabilmente ne scopriremo di più durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

I rapporti tesi con la sorella Elettra

Quali sono i rapporti tra Ginevra e sua sorella Elettra (che aveva partecipato come opinionista alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi)? Come avrà reagito quest'ultima al suo ingresso nella casa di Cinecittà e soprattutto, ci sarà modo di assistere ad una riconciliazione?

Al momento i rapporti tra le due sorelle sarebbero completamente sopiti e che le due non si parlino da diverso tempo, al punto che Ginevra non sarebbe stata invitata al matrimonio della sorella. Sembra dunque da escludere un riavvicinamento delle due sotto l'occhio attento delle telecamere del Grande Fratello Vip.