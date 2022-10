Durissima la reazione di Elena Travaglia alla squalifica di Ginevra Lamborghini: ecco come l'ex moglie di Marco Bellavia ha commentato gli eventi della scorsa puntata del Grande Fratello VIP.

La puntata serale del Grande Fratello Vip del 3 ottobre 2022 è stata ricca di colpi di scena. Tra questi, la squalifica di Ginevra Lamborghini, fino ad ora considerata come una dei concorrenti destinati alla finale.

La giovane Lamborghini ha reagito con le lacrime, ma le reazioni sul web non la premiano affatto. E contro di lei si è scagliata anche Elena Travaglia, l’ex moglie di Marco Bellavia.

È proprio per le affermazioni di Ginevra nei confronti del conduttore, volte quasi a legittimare il fenomeno del bullismo, che per Ginevra è arrivata la squalifica. Squalifica che è stata accompagnata dalla furia dell’ex del conduttore.

Ginevra Lamborghini e Elena Travaglia: cos’è accaduto in queste ore

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda poche ore fa ha avuto nuovamente come protagonista Ginevra Lamborghini. La nipote del noto imprenditore e creatore del brand di auto sportive è stata però protagonista di un evento che ha segnato la fine della sua avventura nella casa del GF.

Ginevra è infatti stata squalificata e ha dovuto abbandonare il programma qualche minuto dopo. La decisione della redazione del Grande Fratello Vip è stata presa in seguito alle frasi pronunciate dalla Lamborghini in favore del bullismo.

A poche ore dalla squalifica di Ginevra Lamborghini, è arrivata la reazione di Elena Travaglia, l’ex moglie di Marco Bellavia. La donna, con cui Bellavia condivide un figlio quindicenne, ha espresso la propria opinione tramite i social media.

Sul suo profilo Instagram, Elena Travaglia si è scagliata contro i compagni di avventura della Lamborghini, che sono corsi a consolare la giovane dopo l’annuncio della squalifica.

Ginevra, infatti, dopo l’annuncio della squalifica da parte del conduttore Alfonso Signorini, è scoppiata in pianto. Un pianto che deriva sicuramente dall’obbligo di abbandonare prematuramente il gioco, ma anche dalla consapevolezza che, a causa di tutta questa storia, di certo non potrà aggiungere una bella figura al suo curriculum.

Ma la furia dell’ex compagna di Marco Bellavia non deriva tanto dalle lacrime di Ginevra, quando dal fatto che gli altri concorrenti abbiano provveduto a consolarla prontamente.

"Ma la consolano anche?" è stato il commento al vetriolo della Travaglia.

Non si tratta, tra l’altro, dell’unico tentativo di difesa dell’ex da parte della donna. La quale ha pubblicato diverse Stories su Instagram, tra le quali una con sopra impresso un’eloquente “Vergogna”.

La furia della donna dipende anche dal fatto che la questione ha anche intaccato il figlio della coppia, un ragazzino di soli quindi anni. I concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, non hanno affatto mostrato rispetto nei confronti di Bellavia, una persona evidentemente in difficoltà.

Elena ha avuto parole gentili solo nei confronti della concorrente Antonella Fiordelisi: “l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”, ha affermato la Travaglia.

Chi è Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia

Per Elena Travaglia, evidentemente, Ginevra Lamborghini non meritava alcuna consolazione dai propri (e ormai ex) compagni di avventura.

La Travaglia ha incontrato il favore di gran parte del pubblico da casa, che si trova d’accordo sul fatto che la Lamborghini, nonostante le lacrime, non meritasse alcuna consolazione. Le frasi pro-bullismo pronunciate ai danni di Marco Bellavia, infatti, non sono affatto state gradite dal pubblico.

Insomma, il pubblico sembra aver apprezzato i commenti social della Travaglia nei confronti di Ginevra Lamborghini, e questo ha causato una crescita di interesse nei confronti della donna.

In tanti si chiedono chi è Elena Travaglia, una donna per certi versi misteriosa, dato che non si hanno molte notizie sulla vita dell’ex moglie dello storico conduttore di Bim Bum Bam.

Elena, infatti, non fa parte dello showbiz, dal quale si è tenuta a distanza nonostante il matrimonio con Bellavia.

Anche del matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, in effetti, si sa molto poco. Dovrebbe essere durato dal 2005 al 2009, anche se non si hanno certezze in merito alle date esatte.

La donna ha 45 anni e, come accennato, ha avuto un figlio da Marco Bellavia, che attualmente ha quindici anni. Stando ai contenuti che la donna posta regolarmente sui social, sembrerebbe essere madre anche di altri tre figli, oltre al quindicenne nato dal matrimonio con il conduttore.

In merito alla provenienza della donna, invece, non si hanno informazioni. Così come ben poco si sa su dove attualmente la Travaglia risieda.

Ginevra Lamborghini e le reazioni alla squalifica

La dura reazione di Elena Travaglia di fronte alla squalifica di Ginevra Lamborghini è pienamente condivisa dalla maggior parte del pubblico.

Poco prima dell’inizio della puntata, la Lamborghini sembrava aver capito che ci sarebbero state delle conseguenze gravi per le frasi da lei pronunciate. E per tale ragione, nelle sue ultime ore dentro la casa la giovane ha affermato di sentirsi pentita per aver fatto bullismo senza volerlo.

Ma sono davvero in pochi gli spettatori a credere nella buona fede di Ginevra.