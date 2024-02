Chi è Gioia D'Ambrosio? La giovane ragazza ha detto "sì" al noto attore napoletano Artem Tkachuck, interprete di Pino nella serie Mare Fuori. Scopriamo qualcosa in più sulla futura moglie dell'artista partenopeo: dal suo lavoro a qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Gioia D'Ambrosio sposa Pino di Mare Fuori: chi è la futura moglie dell'attore

Dispiace deludere i più curiosi, ma Gioia D'Ambrosio è una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo ed è estremamente riservata. La sua privacy è ampiamente rispettata anche dal suo fidanzato e futuro marito Artem Tkachuck.

È noto solo che Gioia D'Ambrosio è molto attiva sui social network, in particolare Instagram (dove vanta oltre 45mila follower) e TikTok. Nemmeno dalle sue piattaforme è possibile capire quale sia la sua professione.

L'attore e la sua fidanzata sono molto affiatati nonostante siano lontani dagli ambienti del gossip e questo lo possono testimoniare alcuni scatti condivisi dalla ragazza in cui è immortalata insieme al compagno.

Gioia D'Ambrosio ha comunicato a tutti che si sposerà con Artem Tkachuck attraverso un video su TikTok in cui mostra un anello al dito. In descrizione è scritto:

"I said yes (Ho detto sì)".

Le dichiarazioni di Artem sulla fidanzata

L'attore di Mare Fuori non aveva mai rivelato l'identità della sua fidanzata, ma aveva solo accennato, in passato, ad una donna che era entrata a far parte della sua vita.

Il giovane attore partenopeo, ai microfoni di Vanity Fair, aveva dichiarato che la sua vita era cambiata da quando aveva

scelto di camminare al fianco di una donna, senza correre dietro a distrazioni inutili. Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa.

Artem Tkachuck, inoltre, aveva anche specificato che questa ragazza non è arrivata nella sua vita dopo il successo ottenuto grazie a Mare Fuori, ma ancora prima di diventare un attore famoso in tutta la nostra Nazione.

Chi è Artem Tkachuck

Artem Tkachuck è nato in Ucraina il 7 luglio 2000 ed ha 22 anni. Fin da piccolo ha vissuto in Campania, nel quartiere Salicelle del comune di Afragola, parte della città metropolitana di Napoli.

Da giovanissimo ha recitato in pellicole molto importanti che hanno ottenuto l'approvazione della critica e del pubblico. Tra i lavori più importanti a cui ha preso parte Artem figurano: La paranza dei bambini (2019), diretto da Claudio Giovannesi, e Nostalgia (2022), diretto da Mario Martone.

Nel 2020 è entrato a far parte del cast della serie Tv Mare Fuori. Successivamente ha recitato anche nella serie: DOC - Nelle tue mani, Per Elisa, Noi siamo leggenda.

