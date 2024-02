Giorgia Fumo: chi è, età, lavoro, vita privata, Instagram

Tutto su Giorgia Fumo: dal lavoro in azienda alla carriera come comica. Scopriamo insieme chi è

Chi è Giorgia Fumo? Il suo nome è tra quelli più ricercati sui social network come TikTok ed Instagram e sta lentamente diventando nota ad un pubblico sempre più ampio di utenti: dai Millennials alla Generazione Z. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Giorgia Fumo: chi è, età, lavoro, vita privata

Giorgia Fumo è nata a Roma nel 1986 e dato che non si conosco il giorno e il mese di nascita, potrebbe avere tra i 37 e i 38 anni. Sebbene sia romana è cresciuta in Sardegna. Della sua vita privata non si conosce nient'altro in quanto si tratta di una donna molto riservata. Non è noto nemmeno se sia fidanzata o meno.

Ben più nota è invece la sua carriera in quanto Giorgia Fumo è molto attiva sulla piattaforma Linkedin. Dando un'occhiata al suo profilo, si definisce una comica freelance che ha iniziato a lavorare in proprio a partire dal mese di luglio 2023. Dal mese di maggio 2020 ad oggi, lavora sempre come comica freelance per Comedy Central.

Prima di diventare un'attrice comica, Giorgia Fumo, ha però conseguito una laurea sia triennale che magistrale in Ingegneria presso l'Università degli Studi di Pisa. Per 12 anni ha lavorato per Intarget prima come Senior Analyst, poi come Digital Strategist e successivamente come Market Intelligence Consultant.

Nella sua biografia pubblicata su Linkedin, Giorgia Fumo si descrive così:

Prima facevo ridere in ufficio, ora faccio ridere sul palco. Ex consulente di Market Intelligence, creo i video per le tue campagne social e mi ricordo pure di mandarti gli insights.

Il successo di Giorgia Fumo sui social network

Giorgia Fumo, sebbene già molto nota al pubblico appassionato di stand up comedy, si è fatta amare da tutti grazie alla sua attività sui social. I suoi video sono molto ironici, trattano diversi argomenti e sono creati proprio per intrattenere, quel poco che basta senza perdere in termini di qualità, il pubblico più giovane presente su Instagram e su TikTok.

Tra i suoi video più apprezzati vi sono sicuramente le parodie di molte influencer. Giorgia Fumo nei suoi sketch non prende mai di mira, a differenza di altri suoi colleghi, le singole influencer, ma resta sempre sul generico.

Giorgia Fumo, inoltre, si esibisce sia in italiano che in inglese. Molte sue parodie, soprattutto quelle delle travel blogger statunitensi che viaggiano o vivono per un determinato periodo di tempo in Italia, sono recitate in maniera impeccabile in lingua inglese.

A proposito di lingua inglese, Giorgia Fumo è stata anche l'unica comica italiana ad approdare alle semifinali dei Funny Women Awards, il concorso internazionale per comiche emergenti.

