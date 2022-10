Giorgia Meloni ha cambiato look: l’autore è il suo fedelissimo parrucchiere, che lo ha descritto nei dettagli. Ecco cosa ha raccontato l’hairstylist della prima donna Premier del nostro Paese.

La neoeletta Meloni, di recente, ha sfoggiato un cambio look che non è passato inosservato. Oltre alle novità relative alle modifiche al proprio abbigliamento, la Premier ha infatti mostrato al mondo un nuovo taglio di capelli.

Lo ha raccontato alla stampa proprio il suo creatore, il parrucchiere di Giorgia Meloni Antonio Pruno.

Giorgia Meloni sfoggia un nuovo look: il taglio portafortuna di Antonio Pruno

L’origine del nuovo look di Giorgia Meloni sarebbe di tipo scaramantico. Secondo il racconto di Antonio Pruno, hairstylist ufficiale della Premier, l’idea di cambiare taglio sarebbe proprio opera sua.

Il parrucchiere avrebbe convinto la Meloni ad effettuare un cambio look come portafortuna prima delle elezioni. L’hairstylist ha anche dovuto fare i conti con le perplessità della diretta interessata, ma alla fine la nuova Premier ha gradito particolarmente il risultato.

D’altronde, Pruno segue Giorgia Meloni ormai da più di quindici anni: è ovvio, quindi, che la neoeletta Presidente del Consiglio si fidi ormai ciecamente di lui.

Le modifiche al taglio suggerite da Antonio Pruni, in effetti, alla fine sono sempre state apprezzate dalla Meloni.

Giorgia Meloni e il suo nuovo taglio: si tratta di un long bob

Il nuovo taglio di capelli che, visti i risultati elettorali, sembra davvero aver portato fortuna a Giorgia Meloni, non è altro che un long bob.

Un caschetto lungo, caratterizzato da alcuni ciuffi ai lati del viso più lunghi rispetto ai capelli che ricadono sulla nuca.

Pruno ha utilizzato la tecnica definita hair contouring per realizzare il long bob della Meloni. Ha infatti modificato anche il colore dei capelli della Premier, creando vari giochi di luce per esaltare i tratti del volto della neo-premier.

L’acconciatura è anche pensata per fare in modo che, qualora venga realizzato un raccolto dei capelli situati nella parte posteriore della testa, la parte anteriore più lunga posa comunque incorniciare il viso della Meloni.

Si tratta di un nuovo look deciso ma alla moda, che verrà sicuramente ripreso e replicato durante questo autunno.

Antonio Pruno, chi è il parrucchiere di Giorgia Meloni

Un taglio che quindi è destinato ad avere successo. Cosa che non stupisce, dato che quello del parrucchiere di Giorgia Meloni è un nome molto noto nel nostro Paese.

Antonio Pruno, di origini pugliesi (ma non abbiamo molte informazioni circa il suo passato in Puglia), può a pieno titolo essere definito come “Il parrucchiere delle star”. Oltre ad occuparsi di capelli e pettinature della Meloni, infatti, l’hairstylist segue anche i cambi look di altre celebrità note, quali Elisabetta Gregoraci e Maria Grazia Cucinotta, solo per nominarne alcune.

Anche Salvaggia Lucarelli sembra aver frequentato il salone romano di Pruno.

Anche altre personalità politiche, tra l’altro, si affidano al parrucchiere quarantottenne: Mara Carfagna ne è un esempio. La sua celebre pettinatura, il caschetto lungo che la contraddistingue da anni, sembra essere proprio opera di Pruno.

Antonio, che ha iniziato la propria carriera da adolescente, ha lavorato per saloni prestigiosi, come quello in Piazza di Spagna a Roma. Fino al coronamento del proprio sogno: un salone tutto suo, aperto nella capitale ed oggi frequentato da volti noti e star nazionali.

Pruno non si definisce un parrucchiere, ma un hairstylist. Non si limita ad effettuare tagli alle proprie clienti, ma ne studia i tratti per valorizzarli e mettere in luce la personalità creando giochi di colori e tagli personalizzati.

Il nuovo look della Meloni: rivoluzione al guardaroba ad opera di una nota casa di moda

Il cambio di immagine di Giorgia Meloni, comunque, non riguarda solo il nuovo taglio. La Premier ha infatti rivoluzionato il proprio guardaroba di recente.

La Meloni sembra aver detto addio alle mise dai colori pastello. Durante la cerimonia di accettazione del proprio incarico al Quirinale, la leader di Fratelli d’Italia indossava un tailleur scuro di Armani. Altro dettaglio che ha segnato il cambio look della Meloni, la camicia tono su tono indossata sul completo.

Un completo che, tra l’altro, ha destato molti interrogativi: inizialmente non si è riusciti ad individuarne il colore esatto. Alcuni lo hanno definito blu notte, mentre per altri occhi il completo era in total black.

Il completo di Armani è in realtà un blu navy: un colore scelto da molte figure politiche per eventi istituzionali. Un colore che, di recente, è stato più volte scelto dalla principessa Kate, moglie del principe William d’Inghilterra, che lo utilizza spesso nelle proprie mise.

Unico dettaglio colorato che la Meloni ha indossato sul completo scuro, un bracciale in pizzo macramè con i colori del tricolore italiano.

