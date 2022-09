X Factor, il celebre talent show musicale in onda su Sky, sforna ogni anno numerosi talenti pronti ad arricchire il panorama musicale italiano. Tra di loro quest'anno c'è la ventenne Giorgia Turcato, cantautrice protagonista di una emozionante esibizione durante la seconda Audition nel programma condotto da Francesca Michielin.

Giorgia Turcato: chi è la giovane cantautrice di X Factor

Classe 2002, Giorgia Turcato ha conquistato i giudici e il pubblico durante le audizioni di X Factor 2022, portando una cover di “Nothing Breaks Like a Heart” di Miley Cyrus che le ha fatto guardagnare ben quattro sì e una standing ovation. La cantautrice, che sul palco si fa chiamare Didi, si è avvicinata alla musica in seguito a un momento di estrema difficoltà in famiglia, un fatto per cui è stata lodata da Fedez per la sua capacità di trasformare la sua passione in necessità, e che ha reso il canto un mezzo per esprimere quello che ha dentro, come ha sottolineato Rkomi.

Giorgia Turcato: vita privata

Non si sa nulla sulla vita sentimentale di Giorgia, dai suoi social, dove è molto attiva specialmente sul suo seguito account Instagram (@didifromhippieland), si può vedere che ha avuto storie in passato, ma non è chiaro se sia attualmente fidanzata.

Sempre dalle sue pagine social è possibile notare il suo amore per gli animali, in particolare per i cani e soprattutto il suo amico quattrozampe, un meraviglioso cucciolotto bianco e nero. Un legame speciale nella sua vita è certamente quello con suo fratello Francesco, il suo fan numero 1, che l'ha anche accompagnata a X Factor.

Il periodo buio di Giorgia Turcato e la malattia del padre

La storia di Giorgia è stata certamente una delle più commoventi ed emozionanti, tanto da colpire particolarmente i giudici durante le Audition di X Factor. Il talento della cantautrice è infatti emerso in un periodo molto difficile della sua vita in cui la musica è diventata il mezzo per ritrovare la propria strada durante la malattia del padre.

Durante la pandemia suo padre, figura fondamentale della sua vita, ha contratto il Covid e per superare il dramma Giorgia si è messa a coltivare la passione che serbava nel cuore fin da bambina.

Nel 2021 si è impegnata al massimo, imparando anche a suonare la chitarra come autodidatta, ed è riuscita a portare a galla un talento incredibile che è stato in grado di conquistare tantissime persone fino al suo arrivo sul palco di X Factor, dove sta muovendo con successo i primi passi nel mondo della musica a livello nazionale, percorrendo così finalmente quella che doveva essere da sempre la sua strada nella vita.

