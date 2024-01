Chi era Giorgio Bennato Zito, fratello di Edoardo

Non sono ancora note le cause della morte del fratello minore di Edoardo Bennato. Il ricordo sui social.

Si chiamava Giorgio Zito Bennato, era un cantante e musicista famoso per essere un componente del trio dei "fratelli Bennato". Il cantante è morto a 74 anni per cause che non sono ancora state rese note. A darne la notizia è stato il fratello Eugenio Bennato che lo ricorda come "il più saggio dei tre".

Ecco chi era Giorgio Zito Bennato tra carriera e vita privata.

Chi era Giorgio Zito Bennato

Giorgio era il fratello minore del trio dei Bennato, insieme a Edoardo ed Eugenio amava la musica e si esibiva spesso a teatro e nelle piazze. Nato a Napoli, Giorgio Zito è morto all'età di 74 anni.

La passione per la musica lo aveva accompagnato fin dall'infanzia, quando ha imparato a suonare il banjo e le percussioni. Di lui si ricorda anche la partecipazione al festival di Sanremo nel 1980, con il brano Ma vai, vai!. In questa occasione, probabilmente per distinguersi dal fratello, aveva scelto di prendere il cognome materno, cioè Zito.

Il ricordo dei fratelli Bennato

La notizia della morte di Giorgio Zito Bennato è stata data dal fratello Eugenio:

Addio Giorgio. Il più piccolo di noi tre. Il più saggio di noi tre.

Per il momento non sono ancora note le cause della morte.

Quanti sono i fratelli Bennato?

Nato nel 1949 a Napoli, Giorgio Zito è figlio di Carlo Bennato e Adele. I fratelli Bennato sono tre: il primo è Edoardo che ha 77 anni, il secondo è Eugenio che ha 75 anni mentre Giorgio era il terzo e il più piccolo.