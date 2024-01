Chi era Giorgio Gaber: biografia, carriera, vita privata e malattia del grande cantautore

Giorgio Gaber è stato senza dubbio uno dei più grandi artisti del secondo dopoguerra. Figura di spicco nel mondo dello spettacolo, è stato cantautore, chitarrista, attore, drammaturgo, cabarettista e regista teatrale.

Gaber si è saputo distinguere per il suo talento unico e a lui si deve la nascita del genere del teatro canzone, di cui fu uno dei precursori. Inoltre, è stato uno dei primi esponenti del rock and roll all'italiana.

Scopriamo insieme chi era.

Chi era Giorgio Gaber: vita e carriera del grande artista

Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano, nel quartiere Sempione (il palazzo in cui abitava esiste ancora, in via Londonio 28), il 25 gennaio 1939. La sua famiglia faceva parte della borghesia medio-piccola. Suo padre, Guido, era un impiegato di origini istriane, mentre la madre Carla era una casalinga veneta. Gaber aveva anche un fratello maggiore, Marcello, che faceva il geometra e si dilettava a suonare la chitarra.

L'infanzia di Gaber è segnata dalla sua salute cagionevole. L'artista, infatti, si ammala di poliomielite che gli causa una lieve paralisi alla mano sinistra. Per spingerlo a esercitarsi a muovere la mano paralizzata, allora, il padre regala al piccolo Gaber una chitarra. L'idea funziona perché da quel momento Giorgio Gaber non si separerà mai dalla sua chitarra.

Gaber si appassiona presto alla musica jazz e la sua carriera di chitarrista comincia poco dopo, quando entra nel gruppo rock del cantante Ghigo Agosti, Ghigo e gli arrabbiati. Sono i suoi primi ingaggi e all'epoca Gaber si faceva chiamare ancora con il suo vero cognome.

Qualche anno dopo, Gaber lascia Agosti per entrare nei Rock Boys, il gruppo di Adriano Celentano e Enzo Jannacci. Nello stesso periodo conosce Luigi Tenco e non passa molto tempo che i due formano un nuovo gruppo, I Rocky Mountains Old Times Stompers, coinvolgendo anche Jannacci.

Nel 1958 si diploma alla ragioneria e l'anno dopo si iscrive all'a facoltà di Economia dell'Università Bocconi, mentre continua a suonare con Tenco e i Rocky Mountains. Poco dopo viene notato da Nanni Ricordi, direttore artistico della casa discografica Ricordi e incide le sue prime canzoni. I brani sono firmati con il nome d'arte Giorgio Gaber.

Il successo di Gaber esplode nel 1960, quando escono alcuni dei suoi brani più famosi: la canzone rock-pop che diventa una hit Una fetta di limone, il lento Non arrossire e La Ballata di Cerutti, uno dei pezzi più popolari nei jukebox dell'epoca. Negli anni '60 partecipò a quattro edizioni del Festival di Sanremo (1961, 1964, 1966, 1967) ma non vinse.

Dopo la fine della relazione con l'attrice Maria Monti, il 12 aprile 1965 Giorgio Gaber sposa l'attrice Ombretta Colli, da cui avrà una figlia.

Più avanti, negli anni '70, Gaber decise di allontanarsi dalla televisione, che sentiva estranea e lontana dalla sua personalità, per dedicarsi al teatro. Dopo la breve esperienza sui palchi teatrali con Maria Monti, che accompagnava suonando e cantando, e una collaborazione con Dario Fo, che Gaber ammirava, il cantautore idea uno spettacolo unico e mai visto prima che dà vita a un vero e proprio genere. Lo spettacolo è Il Signor G ed è il primo esempio del cosiddetto teatro canzone, un genere che mescola in modo inedito la drammaturgia e la musica.

Nel frattempo, gli argomenti delle sue canzoni si fanno sempre meno leggeri e più impegnati, soprattutto sul fronte politico. Gli anni '70 e '80, infatti, sono gli anni in cui scrive brani come Io se fossi Dio, che parla di terrorismo, e il suo brano più famoso, La libertà, che invita tutti a partecipare alla vita politica per migliorare la società.

Per tutti gli anni '80 e '90, Gaber si occupa assiduamente di teatro, scrivendo e dirigendo spettacoli in cui spesso recita la moglie Ombretta Colli. Occasionalmente, Gaber si fa vedere in televisione e partecipa ad alcuni film, come Rossini! Rossini! di Mario Monicelli, in cui interpreta la parte dell'impresario Domenico Barbaja.

Nel 1997 Gaber comincia a stare male e gli viene diagnosticato un tumore ai polmoni che lo costringe ad una lunga convalescenza in ospedale e al ritiro forzato dalle scene per un anno intero. Uscito dall'ospedale, tuttavia, Gaber torna subito al lavoro con lo spettacolo Un'idiozia conquistata a fatica, una critica alla società degli anni '90.

Una delle sue ultime apparizioni in pubblico è la partecipazione a due puntate del programma 125 milioni di caz..te del suo amico Adriano Celentano. Questa esperienza ispira il suo ultimo album, che però sarà pubblicato postumo, intitolato Io non mi sento italiano.

La malattia di Gaber, infatti, si aggrava e l'artista muore il 1 gennaio 2003, nella sua casa di campagna a Montemagno di Camaiore, in Toscana.

La vita privata di Giorgio Gaber: chi è la moglie Ombretta Colli e la figlia Dalia

Per essere un personaggio del mondo dello spettacolo, Giorgio Gaber ha avuto una vita privata piuttosto tranquilla. Il cantautore, infatti, dopo una relazione con l'attrice Maria Monti, ha sposato Ombretta Colli ed è rimasto con lei per tutta la vita.

Ombretta Colli, nome d'arte di Ombretta Comelli, è un'attrice, cantante e politica, che è stata presidente della provincia di Milano dal 1999 al 2004, assessore nella IV giunta regionale lombarda Formigoni e senatrice per due legislature con Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi.

Proprio la moglie Ombretta ha raccontato della sua storia d'amore con Giorgio Gaber nel suo memoir. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1961, quando Gaber aveva 22 anni e stava diventando sempre più noto al grande pubblico e Ombretta Colli aveva 18 anni, studiava Lingue orientali all'Università Statale di Milano e per mantenersi lavorava come modella. Il giorno in cui si sono conosciuti, Colli era stata chiamata per sostituire una collega in un servizio fotografico con Gaber.

Dopo quell'incontro, i due non si sono visti per alcuni anni, finché non si sono incontrati di nuovo a metà degli anni '60 a Roma e non si sono più separati. Il 12 aprile 1965 Giorgio Gaber e Ombretta Colli si sono sposati nell'Abbazia di Chiaravalle.

Un anno dopo, è nata la loro unica figlia, Dahlia Deborah, conosciuta solo come Dalia. Oggi, Dalia Gaberscik è un'imprenditrice di successo, titolare della società di comunicazione Goigest e vicepresidente della Fondazione Gaber.

Il matrimonio tra Gaber e Colli è stato lungo e felice, come racconta l'attrice stessa. Secondo Ombretta Colli, infatti, il segreto del successo del loro matrimonio era il rispetto reciproco, il supportarsi a vicenda e, soprattutto, la libertà di avere la propria indipendenza e i propri spazi all'interno della coppia.

Cosa aveva Giorgio Gaber alla mano sinistra: la lotta contro la poliomielite

Giorgio Gaber ha più volte raccontato di aver vissuto un'infanzia difficile a causa della poliomielite, una grave malattia infettiva che attacca il sistema nervoso centrale.

Ad oggi, grazie alle campagne vaccinali allo scopo di debellare completamente la malattia, i casi di poliomielite in tutto il mondo sono estremamente ridotti. Nel XX secolo, tuttavia, quando Giorgio Gaber era un bambino, e soprattutto durante la Seconda guerra mondiale e nel secondo dopoguerra, le epidemie di poliomielite mietevano moltissime vittime e, chi si ammalava e sopravviveva, era spesso costretto a convivere con gli strascichi della malattia per tutta la vita.

Infatti, la poliomielite è una malattia che intacca gravemente il sistema muscolare, causando atrofie o paralisi anche irreversibili che, quando colpiscono gli organi vitali possono essere fatali per il malato.

Nel caso di Giorgio Gaber, che si è ammalato di poliomielite due volte, la malattia ha colpito il braccio sinistro, causandogli una lieve paralisi alla mano sinistra. Tuttavia, questa sfortuna è stato il motivo per cui Giorgio Gaber ha cominciato a suonare la chitarra, diventando il grande artista che tutti conosciamo.

Della poliomielite, infatti, Gaber diceva:

Tutta la mia carriera nasce da questa malattia

La causa della morte di Giorgio Gaber: il tumore che ha stroncato l'artista

Il 1 gennaio 2003, più di vent'anni fa, Giorgio Gaber si è spento nella sua casa di campagna in Toscana, nella provincia di Lucca. A stroncarlo è stata la lotta contro un grave tumore ai polmoni, che da anni gli causava forte malessere e l'aveva costretto a una lunga permanenza in ospedale nel 1997.

Per alcuni anni sembrava stare meglio e, infatti, era tornato a lavorare a tempo pieno ma la malattia si è aggravata nuovamente e non c'è stato niente da fare. Giorgio Gaber è morto all'età di 63 anni, a pochi giorni dal suo 64esimo compleanno.

I funerali si sono tenuti nel milanese, all'Abbazia di Chiaravalle, la stessa chiesa che aveva scelto per sposare Ombretta Colli.