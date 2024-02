Giorgio Panariello: chi è, età, carriera, vita privata

Tutto su Giorgio Panariello: dagli inizi in Versilia al successo cinematografico e televisivo. Ecco chi è il noto comico toscano e come è diventato famoso.

Chi è Giorgio Panariello? Attore, regista comico, presentatore e tanto altro. Il suo volto, oltre ad essere tra i più noti in televisione e a teatro, è comparso spesso al cinema in molti film da lui diretti ed interpretati. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Giorgio Panariello: chi è, età, carriera cinematografica e televisiva

Giorgio Panariello è nato a Firenze, sotto il segno della Bilancia, il 30 settembre 1960. Attualmente ha 63 anni. La sua carriera come comico è iniziata nella prima metà degli anni '80, quando imitava molti personaggi del mondo dello spettacolo nelle radio della Versilia (nota regione geografica della Toscana).

Panariello inizia a farsi conoscere in Toscana, fino ad arrivare al già famoso Carlo Conti che lo nota durante una vacanza a Vibo Valentia mentre imitava il cantante Renato Zero. Da quel momento i due diventano quasi inseparabili e danno vita ad un trio comico insieme ad un altro attore toscano: Leonardo Pieraccioni.

La carriera di Panariello, dopo l'incontro con Conti e Pieraccioni, prende il decollo. Negli anni '90, infatti, continua ad esibirsi in Toscana e in alcune trasmissioni televisive creando dei personaggi che hanno segnato la storia della nuova comicità italiana. Nel 1996 fa il suo esordio al cinema recitando nella pellicola Albergo Roma. Solo tre anni dopo, nel 1999, dirige ed interpreta il film di successo Bagnomaria.

Nel primo decennio degli anni 2000, Panariello diventa una presenza fissa in televisione in quanto presenta diversi programmi Rai tra cui:

• Torno sabato ;

• Torno sabato - La Lotteria ;

• Torno sabato...e tre ;

• Ma il cielo è sempre più blu.

Nel 2006 raggiunge l'apice del suo successo e gli affidano la direzione artistica e la presentazione del prestigioso Festival di Sanremo, che conduce magistralmente per ben cinque serate portando diversi ospiti internazionali sul palco dell'Ariston.

Panariello, dal 2018, partecipa come giurato al programma Tale e quale show, condotto dal collega e amico Carlo Conti.

L'attore toscano sarà presente nella prossima stagione del game show LOL - chi ride è fuori.

La vita privata di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è una persona molto riservata e infatti non ama parlare della sua vita privata. Non è mai stato sposato e non ha figli. Per molti anni è stato fidanzato con Dalila Frassinato, una nota ballerina. Dopo la fine della loro relazione i due sono rimasti in buoni rapporti.

L'attore toscano sembrerebbe essere fidanzato, attualmente, con una modella più giovane di lui di 25 anni: Claudia Maria Capellini. La coppia ama moltissimo la privacy e infatti appaiono molto poco in pubblico.

Panariello, nel 2009, è finito al centro di una polemica politica in quanto aveva sostenuto il candidato sindaco del centrodestra della città di Prato. L'attore si è sempre dichiarato di essere di sinistra e per tale ragione, alcuni militanti politici della città di Montignoso, dove Panariello ha vissuto per molto tempo, si erano opposti alla volontà delle istituzioni di conferirgli la cittadinanza onoraria.

Leggi anche: Divorzio Chiara e Fedez, quanto vale il patrimonio e chi deve versare il mantenimento?