Chi è Giorgio Quarzo Guarascio: dal canto al cinema con il film Enea di Pietro Castellitto

Il suo talento spicca non solo in ambito musicale ma anche nel mondo cinematografico: ecco chi è Giorgio Quarzo Guarascio, in arte Tutti Fenomeni.

Molti lo conoscono come Tutti Fenomeni, ma Giorgio Quarzo Guarascio è molto di più, facendo risplendere il suo talento in ambito musicale ma anche cinematografico.

Tante le curiosità sull'artista: ecco chi è, dalla carriera dalla vita privata.

Giorgio Quarzo Guarascio: chi è il cantante in arte Tutti Fenomeni

Nato a Roma il 16 dicembre 1996, Giorgio Quarzo Guarascio è uno degli artisti più interessanti nella sfera musicale italiana, affermandosi come cantautore e rapper.

La sua carriera in ambito musicale inizia collaborando con i Tauro Boys e il produttore Close Listen e, a partire dal 2018, lavora a stretto contatto con Niccolò Contessa, compositore e produttore membro de I Cani.

I suoi album, Merce Funebre e Privilegio Raro, hanno permesso agli ascoltatori di entrare in contatto con l'arte di Tutti Fenomeni, il quale ha anche realizzato dei mixtape non ufficiali in cui ha riscritto in modo ironico alcuni dei suoi brani preferiti.

Il suo talento però non viene a galla solo in ambito musicale: il giovane cantautore è stato infatti scoperto dal figlio di Sergio Castellitto, Pietro, noto attore e regista italiano, che ha voluto fortemente Tutti Fenomeni nel suo nuovo film, Enea.

Il talento di Giorgio Quarzo Guarascio in Enea

Il nuovo film di Pietro Castellitto, Enea, non vede risplendere solo il talento di Benedetta Porcaroli, ma anche quello di Giorgio Quarzo Guarascio, riscopertosi in un ambito diverso da quello ricoperto usualmente.

Interprete dell'omonimo personaggio, Tutti Fenomeni è stato fortemente voluto dal regista romano, affascinato dalla sua scrittura e dal suo vocabolario, venuto fuori nelle sue canzoni e nelle diverse interviste rilasciate dal cantante.

Giorgio Quarzo Guarascio aveva nel profondo un forte interesse nel mondo della recitazione, senza però immaginare che prima o poi sarebbe diventato protagonista di una pellicola, esattamente come è accaduto con Enea.

Il suo personaggio è fuori dagli schemi, innamorato anche davanti la macchina da presa della musica: tante sono infatti le scene che vedono Tutti Fenomeni in esibizioni canore, conquistando il pubblico con la sua versione irriverente di Spiagge, brano di Renato Zero.

Non resta allora che scoprire altre curiosità sul cantante e attore.

La vita privata di Giorgio Quarzo Guarascio

Tanto è ora l'interesse nei confronti di Tutti Fenomeni che, nonostante il successo, è molto riservato riguardo la sua vita privata.

Poche sono infatti le informazioni rivelate nelle interviste: non si sa il cuore del cantante sia stato conquistato da qualcuno, informazione impossibile da reperire neanche dai suoi profili social, in cui sono presenti invece scatti legati al suo lavoro.

Il cantante ha un fratello di nome Dario, protagonista di una sua dichiarazione riguardo una domanda sul nome particolare assegnato all'anagrafe:

Se anche mio fratello ha il nome di una pietra? No, si chiama Dario. Ma so che se fossi nato femmina, mi sarei chiamato Viola Ametista.

