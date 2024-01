Giorno della Memoria: 7 libri sulla Shoah da leggere per non dimenticare

In occasione della Giornata della Memoria ecco alcuni titoli sulla Shoah da leggere per non dimenticare

Il 27 gennaio di ogni anno viene celebrata la Giornata della Memoria, per ricordare le terribili azioni compiute durante la Seconda guerra mondiale e le vittime dell'Olocausto.

Le iniziative che si verificano in questo giorno hanno l'obiettivo di tenere vivo il ricordo delle vittime di una delle pagine più oscure della storia umana.

Nel nostro piccolo, un modo semplice per ricordare è quello di documentarci e conoscere quello che davvero è successo durante la Seconda guerra mondiale, quando la dominazione nazi-fascista ha portato allo sterminio di milioni di persone, tra le quali oltre 6 milioni di ebrei. Ci sono diversi libri che possono aiutarci, e che rappresentano una fondamentale testimonianza.

Una testimonianza scritta nella Giornata della Memoria: i libri per non dimenticare

Sin dai primi anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la scoperta dei campi di sterminio, sopravvissuti e testimoni si sono adoperati per fare in modo che gli orrori rimanessero indelebili nella memoria collettiva, per evitare che una tragedia simile sprofondasse nell'oblio della storia.

Uno dei metodi essenziali per perseguire questo compito è la scrittura, la diffusione di libri che raccontassero, da diversi punti di vista, storie di quegli anni tragici. Numerosi sono i titoli e continuano ad aumentare. Oltre ai più noti come il Diario di Anne Frank, Se questo è un uomo di Primo Levi e Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne, ne ricordiamo alcuni altri fondamentali e commuoventi.

Bisogna anche dire che la lettura non è l'unico metodo per ricordare questa giornata speciale: è possibile anche recuperare alcuni film da vedere, e far vedere anche ai ragazzi.

La storia dei campi di sterminio raccontata nei libri

Tra i titoli principali, molti sono quelli che raccontano storie vere sotto la forma del romanzo o storie di finzione, con personaggi frutto dell'immaginazione degli autori, tratte però dalla tragedia realmente accaduta.

Altri libri invece sono testimonianze dirette di sopravvissuti che hanno voluto raccontare la loro storia e i fatti accaduti negli anni della guerra.

1. La bambina e il nazista

Questo di Franco Forte, è un romanzo del 2020 che racconta le vicende di un ufficiale delle SS, tuttavia poco vicino agli ideali del nazismo, che si trova a dover affrontare una lotta interiore tra il proprio dovere di soldato e la propria moralità, guidata dall'amore e dal rispetto della vita.

2. Il filo di Auschwitz

Questo romanzo di Véronique Mougin del 2019, narra la storia di un ragazzo che si avvicina tragicamente al mestiere che il padre cercava da tempo di tramandargli: quello del sarto. Tomas infatti nel campo di concentramento in cui viene rinchiuso è responsabile di cucire le divise degli ufficiali e aggiustare quelle degli altri prigionieri.

3. La bambina di Odessa. La battaglia di una madre, la promessa fatta a un figlio

Si tratta di un romanzo di Tiziana Ferrario del 2022 che ripercorre la storia vera di Lydia Buticchi Franceschi che da vicino ha vissuto tutti gli sconvolgimenti della guerra e del dopoguerra.

4. Il ragazzo che disegnò Auschwitz

L'opera di Thomas Geve, è un'altra storia vera pubblicata nel 2022, e racconta di un piccolo bambino deportato nel campo di sterminio nazista e che, sopravvissuto, dopo la tragedia inizia a disegnare gli orrori di cui è stato testimone con una straordinaria accuratezza.

5. La memoria rende liberi

Si tratta del libro del 2015 scritto dalla senatrice Liliana Segre con Enrico Mentana, e racconta la "vita interrotta" della bambina sopravvissuta allo sterminio, oggi uno dei pilastri della memoria nel nostro Paese.

6. Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah

Questa è la testimonianza diretta, pubblicata nel 2020, di Andra e Tatiana Bucci, le due sorelle scambiate per gemelle e tenute in vita per essere sottoposte ad atroci sperimentazioni mediche.

7. Lettere 1942-1943

Di Etty Hillesum, è la raccolta della corrispondenza scritta dalla giovane olandese dal campo di Westerboek fino all'ultima cartolina gettata dal treno che la portava ad Auschwitz, dove la scrittrice è stata uccisa insieme ad altre innumerevoli vittime.