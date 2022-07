Oggi è la giornata dell'amicizia e come da prassi, non è solo importante festeggiarla, ma anche conoscerla e sapere come ha avuto origine.

Oggi, 30 luglio 2022, è la giornata dell'amicizia. Quale occasione migliore per trascorrere del tempo con i propri amici, vecchi o nuovi che siano? La cosa migliore da fare quest'oggi è divertirsi e partecipare ad una delle iniziative promosse in tantissime città italiane. Se vi state chiedendo come mai si festeggi proprio oggi e che origini abbia questa celebrazione, ecco un approfondimento che fa al caso vostro.

Come nasce la giornata mondiale dell'amicizia

Il 30 luglio non è una giornata come le altre ma un momento per riflettere sulla fratellanza dei popoli e sul valore dell'amicizia. Nello stesso modo in cui esistono giornate dedicate e ricorrenze per commemorare le vittime di un evento, così esistono anche quelle che celebrano eventi gioiosi come l'amicizia. Quest'ultima è infatti non solo intesa come qualcosa di effimero o locale, ma come valore universale che dovrebbe spingere ogni popolo a riflettere sui nostri punti in comune. Tutto ciò ovviamente richiama la lotta al razzismo e alla non violenza, due battaglie che non finiremo mai di combattere.

Inizialmente istituita solo in America nel 1935, la giornata dell'amicizia è diventata di tutti quando il congresso delle nazioni ha ufficializzato tale evento nel 2011. Da quel momento è diventata un'occasione per tutti di organizzare rimpatriate, piccoli club con giochi a tema e tantissimo altro.

Certamente, un po' come altre feste come quella della donna, la giornata dell'amicizia non va presa seriamente solo il 30 luglio ma tutto l'anno. Detto ciò, vediamo di consigliarvi alcune iniziative che potreste prendere in considerazione.

Le iniziative più belle da fare con gli amici il 30 luglio

Come iniziative sentiamo di consigliare diverse attività, tutte quelle che includono gli amici ovviamente. Essendo in estate non sarebbe per nulla detestabile organizzare un viaggio con la propria comitiva. Grazie a quest'opportunità infatti possiamo evadere dalla routine e regalarci un momento di relax. Perché non sfruttare la giornata dell'amicizia per quest'iniziativa? Non vediamo nessun motivo contrario. Un'altra interessante attività, forse più rischiosa, sarebbe quella di contattare vecchie conoscenze che un tempo erano molto importanti per noi. Questo può essere un motivo molto strano ma anche utile.

Come se non fosse abbastanza, la giornata dell'amicizia è in ogni luogo perciò informarsi su dove ci possa essere un evento dedicato, sarebbe un'ottima idea. I piccoli comuni come le grandi città italiane vogliono sempre organizzare eventi, perciò meglio non essere timidi. Un'altra iniziativa, molto lontana da queste ultime, potrebbe essere quella di riflettere sulle proprie amicizie personali. Così come durante la festa della mamma facciamo un gesto carino nei confronti di quella persona, la giornata dell'amicizia potrebbe essere rilevante in egual misura.