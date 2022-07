Dopo due anni di sorrisi celati dietro a mascherine chirurgiche per difenderci dalla diffusione del Covid, le labbra tornano ad essere finalmente protagoniste dei nostri volti, ancora un po' incerte sulle distanze da mantenere ma sempre desiderose di sfiorare altre labbra, quelle dell'amore di una vita o perché no, quelle di un colpo di fulmine di una sera.

Il 6 luglio si festeggia la giornata mondiale del bacio. In realtà non lo si festeggia solo in questa data, perché in fondo è sempre una buona occasione per baciarsi. Scopriamo tutte le curiosità su questo gesto tanto naturale quanto carico di fascino e mistero.

Giornata mondiale del bacio 2022, quando si festeggia

Come dicevamo, ogni occasione è buona per baciarsi e così nel mondo non è stata istituita solo una giornata internazionale del bacio, ma ben quattro: quella che si festeggia il 6 luglio è stata istituita in Inghilterra nel 1990 mentre negli Stati Uniti si festeggia il 22 giugno. Perché si sa, baciarsi è bello tutto l'anno, ma in estate lo è ancora di più!

In India questo particolare giorno è segnato sul calendario il 13 febbraio, prima di San Valentino, in altri Paesi invece si festeggia il 13 aprile la data scelta in origine in occasione di un particolare record, quello del bacio più lungo della storia durato ben 58 ore consecutive. Protagonista una coppia thailandese che avrebbe addirittura battuto il suo stesso record stabilito in precedenza di 46 ore.

Perché ci baciamo

Nei film d'animazione della nostra infanzia il "bacio del vero amore" salva la principessa di turno dalle maledizioni, lo abbiamo visto ne La bella addormentata, con Biancaneve e addirittura con il divertentissimo Shrek.

Quelle che abbiamo appena elencato non sono altro che storie di fantasia ma hanno un fondo di verità. Secondo la scienza il bacio più che salvare dalle maledizioni protegge dalle malattie, tra gli altri innumerevoli benefici.

Quando ci baciamo liberiamo tutte quelle sostanze che fanno bene a corpo e mente come la serotonina, le endorfine, l'ossitocina, la dopamina e addirittura l'adrenalina. Non a caso nel momento del bacio ci sentiamo più leggeri e trasportati da una carica di passione difficile da controllare.

Pare inoltre che il bacio rafforzi anche il sistema immunitario perché spinge il nostro corpo a produrre nuovi anticorpi. Baciarsi inoltre mantiene la nostra pelle del viso più tonica e dall'aspetto più giovane, perché nell'atto attiviamo e alleniamo tutta una serie di muscoli facciali.

Sì, baciarsi fa bene e come abbiamo visto a dimostrarcelo sono una serie di comprovati studi scientifici. A rimanere ancora un mistero però è perché l'essere umano senta proprio l'impulso di baciarsi, sin dalla notte dei tempi, come è dimostrato anche in opere letterarie ormai più che centenarie.

Il bacio raccontato in tutte le arti

Abbiamo già citato alcuni film d'animazione che raccontano il bacio come atto di salvezza, questo gesto però è il protagonista malizioso di tantissime opere letterarie tra le più antiche.

Dante per esempio inserisce Paolo e Francesca nel girone infernale dei lussuriosi, perché i due cognati non seppero resistere alla passione che li richiamava l'uno all'altra e divennero amanti. Il bacio è raccontato anche nell'arte della pittura e un perfetto rappresentate è proprio il dipinto di Francesco Hayez esposto alla Pinacoteca di Brera a Milano, realizzato nel 1859.

"Nella vita di ognuno c'è sempre un bacio che non si dimentica" dicono come grande verità in Colazione da Tiffany. Anche il cinema ha il suo primo bacio a cui ne sono seguiti tantissimi altri tra i più celebri come quello che si sono scambiati Rhett Butler e Rossella O'Hara in Via col vento, ma il primo bacio sul grande schermo in assoluto fu quello che i due protagonisti si scambiano nel cortometraggio The Kiss nel 1896.

Non mancano infine le citazioni, le frasi e le poesie dedicate al bacio scritte da autori e poeti famosissimi in tutto il mondo. Una su tutti la nostra compianta Alda Merini che ha scritto: "Bacio che sopporti il peso / della mia anima breve / in te il mondo del mio discorso / diventa suono e paura".

Con lei tantissimi altri poeti e autori nell storia, dicevamo, hanno descritto le sensazioni che lascia un bacio. Ne riportiamo alcune:

George Gordon Byron: "Quando l'età raffredda il sangue e i piaceri sono una cosa del passato, il ricordo più caro resta sempre l'ultimo e la nostra memoria più dolce, quella del primo bacio".

Francis Scott Fitzgerald - Il grande Gatsby: "Poi la baciò. Al tocco delle sue labbra sbocciò per lui come un fiore e l'incarnazione fu completa".

William Shakespeare: "Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci".