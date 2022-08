È ufficiale, è Giovanni Ciacci il primo concorrente del Grande Fratello Vip. A darne l'annuncio per primo è stato proprio Alfonso Signorini attraverso un'intervista all'esperto di moda e cultura pop pubblicata su "Chi". Il direttore della rivista infatti sarà ancora una volta al timone del reality.

Chiacchierando con Signorini, Ciacci svela per la prima volta la sua sieropositività e la notizia, nel giro di pochissime ore, ha già fatto il giro del web. Ecco cosa ha raccontato.

Giovanni Ciacci parlerà di HIV al Gf

La casa del Grande Fratello sta per aprire la sua celebre porta rossa al nuovo cast di vip che non è ancora stato svelato del tutto. Il primo concorrente ufficiale infatti, come abbiamo accennato, è Giovanni Ciacci.

Non è la prima volta che il famoso stylist dei vip tenta di partecipare a un reality. Prima del Grande Fratello ci aveva provato con l'Isola dei Famosi e prima che risultasse positivo al Covid che gli avrebbe causato non pochi problemi di salute, la sua presenza era stata data praticamente per certa.

L'opinionista che ha iniziato la sua carriera televisiva sulla RAI ed è poi approdato a Mediaset e in particolare nei salottini di Barbara D'Urso, entrerà nella Casa con un nobile scopo: dare la sua testimonianza sull'HIV, una malattia che in anni passati sfociava nell'AIDS e nella stra grande maggioranza dei casi era considerata mortale.

Oggi fortunatamente è una condizione con cui, se adeguatamente curata, si può convivere. Ma è ancora considerato un argomento tabù, tanto che come ha "denunciato" lo stesso Ciacci, molti sieropositivi vengono allontanati dagli ambienti lavorativi per paura di eventuali contagi.

La malattia di Ciacci

Lo stesso Ciacci si è sentito discriminato sul lavoro per via di una collega molto famosa che, a quanto pare, si era rivolta al direttore di rete suggerendogli di non farlo lavorare perché malato. Avere la possibilità di parlare di HIV in un programma molto seguito e in prima serata quindi è per lui una sorta di riscatto.

A Signorini il futuro gieffino ha precisato che se si tagliasse le vene, nel suo caso, il sangue non sarebbe veicolo del virus dell'HIV poiché questo non è presente nel suo sangue, ma nella sua mappatura genetica.

Questo perché Ciacci è appunto sottoposto a continue cure che, se sospese, darebbero modo al virus di diffondersi anche nel sangue.

Ciacci è fidanzato? Uno dei nomi sarebbe quello del fratello di tre ex gieffine

Al momento Giovanni Ciacci risulta single. In passato però gli sono state attribuite diverse relazioni tra cui quella con Damiano Allotta, che è stato legato a un'altra personalità del mondo della moda, ovvero allo stilista Stefano Gabbana.

Pare inoltre che Ciacci sia stato fidanzato con il giovane Christian Haile Selassie e se il nome vi risulta famigliare è perché si tratta del fratello delle sorelle Selassie, le "principessine" concorrenti dell'edizione vinta proprio da una di loro, Jessica.

Lei, Lulù e Clarissa hanno infatti partecipato prima come unico concorrente e poi come concorrenti separate.