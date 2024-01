Chi è Giucas Casella: vita privata e curiosità sull'illusionista

All'anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, per tutti è Giucas Casella, uno degli illusionisti italiani più famosi del piccolo schermo. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua carriera e la vita privata.

Chi è Giucas Casella: tutto sull'illusionista siciliano

Classe 1949, Giucas Casella è nato il 15 novembre a Termini Imerese, in provincia di Palermo, da mamma Rosalia, casalinga sordomuta, e da papà Vincenzo, di professione muratore. A soli sei anni ha rischiato la vita, cadendo dentro ad un pozzo. E' proprio in questo tragico momento che si è accorto di avere doti da illusionista: è riuscito a guidare la madre fino a lui con la forza del pensiero.

Soltanto in età adolescenziale, però, Giucas ha coltivato le sue doti. Per una serie di casi fortuiti, Casella si è reso conto di essere in grado di ipnotizzare animali e persone. Il primo ad aver creduto in lui è stato il sacerdote Don Sarullo, che gli ha concesso di esibirsi in una saletta della parrocchia. Dopo aver migliorato le sue capacità, ha lasciato la Sicilia e ha iniziato ad esibirsi in tutta Italia e sulle navi da crociera.

La svolta è arrivata sul finire degli anni Settanta, quando si è esibito al Bagaglino di Roma. Tra i presenti c'era Pippo Baudo, che ne resta colpito e lo ingaggia per una serie di collaborazioni. Casella è stato per anni ospite fisso di Domenica In. Tanti altri i programmi che lo hanno visto portare in scena esperimenti da illusionista, come: Odiens, Domenica Italiana, Fantastico, Il processo del lunedì, La strana coppia, Buonasera Raffaella, Quelli che il calcio e Live Non è la D'Urso.

Negli ultimi anni, Giucas ha partecipato a diversi reality: Il ristorante (2004), L'isola dei Famosi (2008 e 2018) e il Grande Fratello Vip (2022).

La vita privata di Giucas Casella: chi è la moglie?

Durante una relazione giovanile con la modella Caroll Torr, di nazionalità inglese, Giucas Casella ha avuto il primo ed unico figlio: James. Venuto alla luce nel 1986, è stato cresciuto solo dall'illusionista e dalla sua famiglia. Padre e figlio hanno un rapporto splendido, quasi simbiotico. James, di professione medico, gli ha anche regalato la gioia di diventare nonno.

Nel 2018, Giucas ha reso pubblica la sua unione con la doppiatrice Valeria Perilli. Sono una coppia da oltre 30 anni, ma hanno sempre preferito tenere nascosta la loro storia d'amore. Non si sono mai sposati legalmente, ma è come se lo fossero.

Cosa dice Giucas Casella chain?

Durante le sue ospitate in televisione e nel corso della permanenza al GF Vip, Giucas Casella ha esclamato più volte: "Chain, chain, chain, chain!", ossia: "Guardami! Guardami! Guardami!".

Qual è il vero nome di Giucas Casella?

Anche se tutti lo conoscono come Giucas Casella, all'anagrafe è registrato come Giuseppe Casella Mariolo.

Come si chiama il cane di Giucas Casella?

Casella ha un cane che tratta come un figlio. Si tratta di una cucciola di razza Jack Russell terrier di nome Nina.