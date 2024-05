X Factor 2024 inizia con una rivoluzione. La 17esima edizione vede appunto diversi cambiamenti, a partire dal tavolo dei giudici. Anche alla conduzione non è più presente Francesca Michielin, che viene sostituita da un nome totalmente a sorpresa.

I nuovi giudici di X Factor 2024

È pronta la rivoluzione in casa X Factor. Dopo un’ultima edizione tribolata, a causa del caso Morgan, che è stato allontanato dal programma dopo che alla quarta serata del live, aveva rivolto parole molto poco carine ai suoi colleghi e alla presentatrice Francesca Michielin.

Oltre a Morgan quindi, fuori anche Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Al loro posto, sembra siano già stati scelti 4 nomi big della musica italiana:

Manuel Agnelli

Per il front man degli Afterhours questo è un grande ritorno. Il cantante della rock band italiana è infatti stato giudice già in cinque edizioni, senza mai riuscire però a vincere il programma. Nel 2017, fu lui il giudice dei Maneskin.

Achille Lauro

Il cantante romano, diventato famoso nel mondo del panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione a Sanremo con il brano Rolls Royce nel 2019, vanta due partecipazioni al festival e una all’Eurovision Song Contest 2022, in cui ha rappresentato lo Stato di San Marino con il brano Stripper.

Jake La Furia

Fondatore dei Club Dogo, è riconosciuto come uno dei mostri sacri del rap italiano. I suoi inizi risalgono al 1999 e ha scritto alcune delle pietre miliari del genere. Dal 2003 al 2014 ha pubblicato 7 album con i Club Dogo. Nel 2013 è uscito il suo primo album da solista, che è stato seguito da altri 3. Nel 2024, dopo l’uscita dell’album reunion dei Club Dogo, si è esibito con il gruppo 10 volte al Forum di Assago a Milano. Tutte le serate sono andate sold out.

Paola Iezzi

Paola Iezzi è diventata famosa quando, nel 1996, ha fondato il duo Paola & Chiara, con sua sorella Chiara Iezzi. Nel 1997 le due hanno vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, con la canzone Amici come prima. Nel 2000 realizzano la loro canzone più famosa: Vamos a bailar. Questa canzone vince il Festival bar e grazie alla versione in inglese e in spagnolo diventa una hit a livello mondiale.

Chi sostituisce Francesca Michielin alla conduzione?

Le novità non si fermano solamente al tavolo dei giudici. Anche Francesca Michielin, che nel suo bienno da conduttrice aveva infiammato il palco grazie alle sue fantastiche esibizioni, abbandona il ruolo di conduttrice del programma.

Al suo posto però arriva un’altra cantante che si cimenta nel ruolo inedito di presentatrice: Giorgia. Una delle voci più belle della musica italiana e che ha regalato canzoni come Oro nero, Di sole e d’azzurro e Tu mi porti su. Giorgia ha partecipato per ben 5 edizioni a Sanremo, riuscendo a vincere nel 1995, con il singolo Come saprei.

Quando inizia la nuova stagione

Anche se non abbiamo ancora una data precisa in cui inizierà il talent show musicale, sappiamo che audizioni si tengono il 6 e il 7 giugno a Milano. Inoltre, considerata l’ultima edizione possiamo ipotizzare che verrà trasmessa dal prossimo autunno.