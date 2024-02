Chi è Giulia Belmonte: vita privata e curiosità sulla compagna di Stash

Giulia Belmonte è conosciuta soprattutto per essere la compagna di Stash dei the Kolors, ma è anche una giornalista. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia, la carriera e la vita privata.

Giulia Belmonte: chi è la fidanzata di Stash dei The Kolors

Classe 1995, Giulia Belmonte è nata il 13 agosto a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, sotto il segno zodiacale del Leone. A soli 15 anni ha iniziato a muovere i primi passi come modella e nel 2013 ha vinto la fascia di Miss Abruzzo, arrivando alle finali di Miss Italia.

Parallelamente alla moda, ha portato avanti gli studi. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a Milano, ha iniziato a lavorare come giornalista, prendendo il tesserino da pubblicista, e showgirl. Ha preso parte a diversi programmi, come Tacco 12 su La5 e alcuni format di costume e società in onda su Milanow, emittente legata a Telelombardia. Ha lavorato per diverse Reti, quali: Topcalcio24, TV 7 Gold e Telenova.

Dal 2018, Giulia è conduttrice televisiva di Telenova, Beauty Consultant per Douglas e influencer. Il suo idolo è Monica Bellucci e sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Essendo mamma di due figlie ancora piccoline, immaginiamo che, al momento, abbia leggermente accantonato la carriera.

Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors: una grande storia d'amore

Giulia Belmonte e Stash dei Kolors, all'anagrafe Antonio Fiordispino, sono una coppia dal 2019. Nel 2020 sono diventati genitori della piccola Grace, mentre il 14 agosto del 2022 hanno accolto in famiglia la secondogenita Image. Ospite di Verissimo, il leader della band diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi ha dichiarato:

Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all'altro ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello.

La coppia è molto riservata, tanto che difficilmente condivide scatti di coppia sui social. Recentemente, però, Fiordispino si è lasciato andare ad una dedica al miele che non è passata inosservata. A didascalia di una foto che lo immortala mentre bacia la madre delle sue pargole si legge:

Se un giorno qualcuno dovesse chiedermi perché sono felice, gli risponderei con un’immagine… quella degli occhi tuoi. Gli direi che tutto ciò che di bello vivo oggi è una conseguenza di quello sguardo. Di quell’incontro con gli occhi tuoi… quelli che mi hanno parlato dicendomi che si può essere una cosa sola con un’altra persona. Quelli che hanno acceso la luce sul mio cammino facendomi vedere la strada anche nei momenti in cui proprio era impossibile vederla. Quelli che mi hanno raccontato la potenza della sincerità. Quelli che vedo uguali nel sorriso delle nostre bimbe e che ogni volta mi fanno toccare con mano la felicità massima che un essere umano possa provare. Quelli sono gli occhi della persona più bella che io abbia mai conosciuto. Gli occhi di una mamma meravigliosa! E io non faccio altro che amarla.