Fidanzata da tempo con l’ex direttore di RAI 3 Franco Di Mare, ecco chi è Giulia Berdini: dalle polemiche sulla differenza di età della coppia al lavoro di lei e la vita privata.

Chi è Giulia Berdini: età, lavoro e vita privata

Classe 1991, la Berdini nasce a Roma, città nella quale ancora vive e lavora. Sulla sua infanzia e la sua vita privata non sappiamo molto essendo lei una persona molto riservata.

La donna ha studiato marketing alberghiero, iniziando in seguito una carriera come manager nel settore della ristorazione e divenendo responsabile dei servizi di ristorazione della sede RAI di Saxa Rubra, proprio vicino agli studi del programma Unomattina, a lungo condotto dal compagno Franco Di Mare. Tale prossimità avrebbe inoltre favorito l’incontro tra i due, facendo sbocciare da lì a poco visto la loro storia d’amore.

La relazione tra i due ha avuto inizio nel 2017, ben dopo il divorzio tra Di Mare e l’ormai ex moglie Alessandra assieme alla quale adottò la piccola Stella in un orfanotrofio di Sarajevo, luogo in cui il giornalista ha svolto il ruolo di inviato di guerra. La storia dell’adozione è poi diventata uno splendido libro, scritto dallo stesso Di Mare, ed in seguito una fiction in onda su RAI 1 dal titolo L’angelo di Sarajevo. Proprio per questo, quando la storia con la Berdini divenne di dominio pubblico, non mancarono le critiche alla coppia, soprattutto per i 36 anni di differenza tra i due. Proprio a riguardo intervenne l’ex direttore di RAI 3 con una lunga lettera su Facebook dove affermò:

“Dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona. Capita. E per certi aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è capaci di rimettersi in gioco. Anche questi dovrebbero essere, in definitiva, fatti miei. Giulia è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio. Nessuna. Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”.

Giulia Berdini contro Fedez

La Berdini fece parlare di se nel 2021 in seguito al caso Fedez dopo il Concerto del Primo Maggio, quando il rapper accusò la RAI di censura e di non avergli permesso di fare nomi e cognomi durante il discorso preparato per l’evento. In difesa del compagno Giulia si sfogò su Instagram, attaccando il marito della Ferragni:

“Fedez è nullità del mainstream, paraculo occulto, innocuo come un omogenizzato Plasmon. Assomiglia a Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale ed è bisognoso di pubblicità e visibilità”.

Giulia Berdini su Instagram

Con quasi 38 mila follower la Berdini è molto seguita su Instagram, al punto da poter essere considerata una vera e propria influencer. Sui social la donna pubblica vari scatti di se e della sua vita privata, anche se è da circa un paio d’anni che il suo profilo non viene aggiornato con nuove fotografie.

Leggi anche: Gerard Depardieu ancora nei guai: l’attore è in stato di fermo per violenza sessuale