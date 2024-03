Giulia De Lellis: ecco qual è il titolo di studio dell'influencer

Che titolo di studio ha Giulia De Lellis? L'influencer romana è stata scelta come professoressa per un giorno dell'Università Bocconi di Milano.

Sono lontani i tempi in cui Giulia De Lellis scendeva a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. Oggi è una influencer di successo e, dal 2023, imprenditrice di un'azienda in attivo. Vediamo qual è il suo titolo di studio e come ha fatto ad avere tanto successo.

Giulia De Lellis: che titolo di studio ha l'influencer?

Classe 1996, Giulia De Lellis ha debuttato nel mondo dello spettacolo nella stagione 2015/2016, partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. La loro storia d'amore ha appassionato il grande pubblico, tanto che ancora oggi ci sono fan che sperano in un ritorno di fiamma. Storie d'amore a parte - dopo il dj veronese l'ex corteggiatrice ha avuto altri fidanzati famosi - a colpire è stato soprattutto il successo raggiunto in ambito lavorativo. Oggi è una influencer con più di 5 milioni di follower e un'imprenditrice con un'azienda in attivo. Qual è il suo titolo di studio?

Intervistata dal Corriere della Sera, Giulia ha raccontato di essersi diplomata all’Istituto professionale di arte e moda. Non ha voluto proseguire gli studi, ma non esclude che in futuro possa farlo. "La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò", ha dichiarato la De Lellis.

Anche se non ha una laurea, l'influencer è stata scelta dalla Business School dell'Università Bocconi per vestire i panni di professoressa per un giorno. Il 20 marzo 2024, Giulia terrà una lezione al master in Fashion, experience & design management. In merito a questa avventura, ha ammesso:

Non sono ovviamente una prof, sarò lì per raccontare un’azienda. E, perché no, anche per motivare chi ho davanti: io che arrivo dal niente ce l’ho fatta. Chiaramente c’è sempre da imparare.

Che azienda ha Giulia De Lellis?

Nel mese di maggio 2023, Giulia De Lellis ha aperto la sua prima azienda. Si chiama Audrer e si occupa di creare prodotti per la pelle. L'influencer romana ha dato vita al brand improntando 500 mila euro. Il 2023 si è chiuso "vicino al pareggio". mentre il 2024 è "in attivo". Ha raccontato:

Audrer è totalmente autofinanziata: che possa diventare un caso di studio della Sda Bocconi è un riconoscimento importante. (...) Prima dell’esperienza in televisione (Uomini e Donne e il Grande fratello Vip, ndr) facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero. Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare qualcosa di mio. Alla fine è nata Audrer.

Oggi l'azienda di Giulia dà lavoro a 12 persone, tra team e beauty influencer. Anche se lei sostiene di essere arrivata "dal niente", c'è da dire che senza la popolarità ottenuta in televisione, difficilmente avrebbe avuto in così poco tempo 500 mila euro per finanziare un'impresa.

Quanto guadagna al mese Giulia De Lellis?

Non conosciamo con esattezza i guadagni mensili di Giulia De Lellis, ma parliamo comunque di cifre importanti. Oltre agli incassi che ottiene dalla sua azienda, riceve compensi per il lavoro da influencer e per quello da consulente della comunicazione. Ha dichiarato che prende meno di 16 mila euro a post, ma che il suo stipendio è di tutto rispetto:

Non penso di aver mai venduto il singolo post, neanche agli inizi. Credo nelle campagne serie, le studio dall’inizio alla fine e possono essere molto diverse: includere post, contenuti video. Non ha senso dare numeri generici. Se vogliamo un ordine di grandezza posso dire che rispetto agli esordi il valore che mi viene riconosciuto è decuplicato.

Quanto tempo sono stati insieme Giulia e Andrea Damante?

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono fidanzati la prima volta nel 2016. La prima rottura è arrivata nel 2018, quando lei ha scoperto una serie di tradimenti del dj veronese, a cui ha dedicato anche il libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). In seguito, l'influencer si è fidanzata prima con Irama e poi con Andrea Iannone. Nel frattempo, lui ha continuato a collezionare flirt. I Damellis - questo il nome affettuoso con cui i fan li chiamano ancora oggi - sono tornati insieme nel 2020. L'idillio di coppia è durato ben poco: questa volta è stata lei a tradirlo con l'amico Carlo Beretta. Si vocifera che, nel 2024, siano tornati ad essere "amanti". In totale, tra addii e ritorni di fiamma, De Lellis e Damante sono stati insieme per quasi tre anni.

Perché Giulia De Lellis si è lasciata?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono stati insieme per circa quattro anni, dal 2020 al 2024. Stando ad alcune indiscrezioni, si sono lasciati perché la famiglia di lui non ha mai accettato il loro fidanzamento. Secondo Il Messaggero, lei desiderava sposarsi, mentre il rampollo no.